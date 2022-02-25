【失聰危機】中島美嘉歷經失聰10年後復出 耳朵嗡嗡作響或患耳咽管開放症

▲ 中島美嘉受「耳咽管開放症」困擾，症狀如同失聰。

日本歌手中島美嘉曾紅極一時，卻在出道10週年前夕宣布暫停演藝活動，原定的週年演唱會也一併取消，原因是她患上罕見病「耳咽管開放症」，病患更幾乎摧毀她的歌手生涯，幸中島美嘉並無放棄，且積極面對。她歷經失聰10年，近期復出迎接出道20周年。耳朵嗡嗡作響或患耳咽管開放症，大家切勿輕視。

2010年10月22日凌晨，中島美嘉的官方網站突宣布，中島美嘉罹患「耳咽管開放症」，因病情惡化，需即時暫停所有演藝活動，而她即將舉辦的演唱會也即時要取消，當時令不少粉絲大為震驚。

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中島美嘉所屬社THE F1RST TAKE曾就此疾病表示，耳咽管開放症的患者因耳咽管無法關閉，令中耳腔到鼻咽之間形成空腔，放大了共鳴效果。患者會聽到自己的說話有回音及鼻吸聲；也會伴隨嚴重的耳鳴，聽力會變差。該病令中島美嘉無法聽清楚自己的聲音、音準，如同失聰。

THE F1RST TAKE又稱，在病情嚴重時，中島美嘉為了不讓歌迷擔心而復出，卻也要靠摸著音箱感受拍子才能唱下去。同時為了聽清自己的歌聲而需用大喊的唱法，她也因此傷了喉嚨。

幸中島美嘉並無放棄，且積極面對，中島美嘉在迎接20週年時病情好轉，幾乎痊癒。中島美嘉近期參與拍攝的音樂頻道THE FIRST TAKE演唱經典之作《雪之華》，短時間已創下佳績。

台灣亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部長田輝勣表示，成人耳咽管長度僅約3.5厘米，懷孕、甲狀腺亢進、過度減肥或其他原因而導致體重下降太快，會影響耳咽管關閉而可能引發耳疾。建議要穩定進食逐漸恢復體重，可改善症狀。需多喝水以保持鼻腔內的黏膜適當濕潤，減少耳咽管漏氣風險；亦可選擇平躺或彎腰低頭以快速緩解症狀。

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責任編輯：羅嘉欣