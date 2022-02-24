【提前暑假】家長憂停課難追進度急尋私人補習　補習老師配對平台查詢急升3成

▲ 暑假提前開始，補習配對平台有大批家長向導師查詢。

政府早前宣布全港學校於3月提前暑假，至復活節假期後，才陸續復課。不過，不少家長擔心子女突然放暑假，學業進度未能跟上，尋求私人補習。有私補老師配對平台負責人表示，政府宣布當日，家長查詢已大增三成，其後亦持續上升。

疫情持續惡化，中小學早已停止面授課，改用網上課堂，惟提早放暑假，令網課亦可能暫停，引發家長擔憂子女學業。補習老師配對平台Flowclass負責人Ivan表示，「提早暑假」的消息一出，平台的統計數據立刻有反映家長動向。

我哋見到家長同導師之間嘅對話，喺宣布嗰日，都多咗三成，之後一日都繼續上升緊。

此外，他又指，導師方面，亦有更多人就補習形式是Zoom或面對面，向平台作出查詢。

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此外，亦有家長發現，政府宣布提早暑假之後，補習老師選擇立刻減少，懷疑與需求激增有關。兒子正就讀小學五年級的家長王太表示，因正準備第一次呈分試，擔心是否復課後會立即考試，「而且我是在職媽媽，無時間理個仔，所以想找私人補習老師，但從導師選擇發現，選擇比以前少咗好多」。

她又指，「上次停課我也試過找補習平台配對老師，當時價格飆升，平時100元一個鐘都有，上次停課普遍要150元一個鐘，而且還是zoom上，所以今次想先下手為強，但也擔心質素良莠不齊。」

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責任編輯：莊恭南