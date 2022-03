【小學試題】小四英文搶分練習題答案　學習運用連接詞

▲ 小四英文搶分練習題答案。

TOPick邀請名師設計的練習題,助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知,維持學習進度,並可熟習考試題型,提升應試技巧及速度,測考自然更得心應手。

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

Part A.

1. or

2. but

3. If

4. because

5. and, but

Part B.

1. before / if

2. so

3. before

4. and

5. because

6. because / if

7. before

8. but

9. but

10. or

Part C.

1. so --> because

2. after --> before

3. so --> but

4. but --> and

5. or --> if

6. but --> or

7. if --> but

8. before --> if / after

9. so --> and

10. but --> so

Part D.

1. past

2. bites

3. good

4. and

5. carton

6. waste

7. in

8. So

9. or

10. low

11. but

12. of

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD