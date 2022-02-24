【提前暑假】面授課堂復課遙遙無期　律師媽媽6個錦囊助紓緩困獸鬥

▲ 律師媽媽Karen分享6個錦囊助紓緩困獸鬥。

疫情一天比一天嚴重，如無意外，網課應該會維持一段日子。再加上大人WFH，在香港這彈丸之地，一家人整天困在家「困獸鬥」，難免脾氣暴躁，心情惡劣。到底有什麼方法，可以紓緩各人的情緒？

1. 培養一項興趣代替打遊戲機

孩子長期在家，令家長最頭痛的其中一個問題，就是沉迷電子遊戲。

請讓孩子建立一項興趣，這興趣是孩子願意做的，也願意投入時間。當孩子在進行有興趣的活動時，就不會沉迷電子遊戲。家長可以先讓孩子嘗試不同的興趣，然後讓孩子選擇，再找一位好老師加以發展。良好的興趣（音樂、藝術、體育）可以陪伴孩子一生。

這項興趣最好在孩子10歲或以前建立和開始發展，因為10歲後的孩子開始會堅持自己的意見，遊戲機會大於一切，到時才把興趣加入孩子的生活裏會相當困難。

2. 請孩子幫忙做家務

這是建立自理能力的好機會。大家長期在家，如孩子幫忙做家務，孩子會意識到媽媽的辛勞。有了小幫手，這也可減輕你的工作量。剛開始時，孩子可能做得不夠好，但緊記要堅持讓孩子做，因為他會愈做愈好的。給他時間學習、進步，慢慢地，你會發現不能沒有了這小幫手！

3. 做甜品

做甜品是一件愉快的事情！過程中孩子也可學懂數學（量度材料的分量）。別介意孩子第一次總把你的廚房弄得亂七八糟，同樣地，他會慢慢進步的。吃甜品，會增加一家人的快樂指數！

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4. 擬定MeTime私人時間

跟你的神隊友約定，讓自己擁有每天一至兩小時私人時間和空間，不帶孩子，只做自己喜歡做的事。沖一個熱水涼、找閨密聊天、上網、看書……這是你恢復心靈和身體狀況的私人時間，沒有人可以打擾你，是一個完全只屬於自己的私人空間。

平靜後，再睡一覺好的，再迎接新一天的到來！

（編按︰以下兩點適用於「提早放暑假」後上網課）

5. 上網課用headset

多人聚集在家，其中一個壓力來源就是聲音。網課老師的聲音、同學叫囂的聲音、開會的聲音、孩子呼喚你的聲音！眾所周知，一個寧靜的環境，對紓緩壓力來說非常重要。

因此，建議家長安排孩子用headset上網課，尤其有多於一位孩子的家庭中，其中一位孩子必須用headset，以減少家中的聲音，也避免大家互相影響，好讓孩子們專心上課。

當然，上課期間亦請關掉電視、收音機等。環境清靜，心境也自然平靜。

6. 作息要定時並盡早完成功課

休息不足也是脾氣暴躁的原因之一。孩子上網課要早睡早起，自己最好也跟著孩子的作息時間，免得早上因休息不夠而對著孩子發脾氣。

今天的事今天做。生活、工作、上課要有規律。請督促孩子盡早完成功課，然後才玩耍。如果功課往往等到最後一分鐘才做，不但質素欠佳，你和孩子之間亦容易因為趕時間而產生衝突。這是不必要的磨擦，是完全可以避免的。

結語

世界經常出現著我們不能改變的狀況，與其抱怨，不如積極面對。心態決定命運，你的取態如何，你和孩子的日子也將如何。爸爸媽媽們，加油！

文章及相片獲facebook專頁「陪著你成長」授權轉載。

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