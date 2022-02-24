【新冠肺炎】小孩老人瑟縮帳篷冒寒等入院　莫樹錦：令人心痛的畫面原可避免

▲ 小孩、老人在醫院門外帳篷冒寒數天輪候入院，畫面觸動人心。

小孩、老人在醫院門外帳篷冒寒數天輪候入院，這畫面觸動人心，好心者伸出援手，不知情者以為香港已步入圍城絕境，壞心眼者會說輪到香港有今日。

其實，這畫面原可避免，醫院這麼大，定可找到室內地方安頓病人，只是負責人願否騰出非緊急用途地方作緊急之用，例如物理治療部、員工休息室，甚至飯堂，當然改變用途並非易事，各人也要作出犧牲，但當了解到問題不會消失，而室外帳篷不是解決問題方法，這份犧牲便是必然，早點決定便可避免這畫面出現。

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另一避免途徑，便是減少患者出現在醫院門口，依據外國經驗，大部分患者毋須治療也毋須入院，政府有責任作出清晰指引。以新加坡政府為例，他們有三種Protocol（協議）：

Protocol 1：是針對有COVID病徵患者，此類定要有醫生檢查其嚴重性，才決定需要入院與否。而毋須入院者，便要參加在家復元計劃（Home Recovery Programme）。

Protocol 2：為陽性檢測者而沒有病徵，他們只需立刻回家自我隔離三天，屆時再重新測試，直到陰性為止。惟指定高危病人才需要醫生檢查。

Protocol 3：為密切接觸者而設，回家隔離一天，並待一天後自我測試，將結果送到政府網頁。

這當然沒有完美安排，但清晰指示確能減少市民驚慌，患者不懂得如何處理，便只有跑到醫院請求幫助，我們政府已有兩年準備時間，為何仍會出現這種令人心痛的畫面，實令人費解。

全文刊於《經濟日報》，原題為「原可避免」