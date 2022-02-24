【嬰兒確診】4月大BB發燒快速測試模糊疑呈陽性　港爸餵中藥猴棗散稱靠自然免疫力

▲ 4月大BB發燒快速測試模糊疑呈陽性，港爸餵孩子食中藥猴棗。

第五波疫情嚴峻，許多市民發現不適，會用自購快速測試包進行初步檢測，有港爸為4個月大BB進行快測，結果很模糊，但憑發燒徵狀，爸爸確信兒子確診，BB食了退燒藥後改食猴棗散，港爸稱讓BB靠自然免疫力對付病毒。

4個月大BB染疫

該名港爸於連登討論區發帖，標題為「屋企2個小朋友快測中左」，他育有2孩，分別是4歲和4個月大，

快測試咗2次都2條紅線，但大人試2次都冇。

▲ 上圖為4個月BB的快測結果，下圖是大人。（圖片：連登討論區）

港爸分享了一張圖片，有2支快速測試棒，上圖為4個月BB，下圖為大人，然而BB使用的結果顯示「T」位置的紅線極淺色，要仔細看才會發覺，有網民笑言「要驗眼」。

快測結果模糊

確信兒子確診是因為4歲孩子在病發第一日去了診所看醫生，醫生「話應該中硬」，小朋友已交了口水樽，等待結果。

4歲嗰個琴日已經退燒好返仲好精神，係4個月嗰個仲有38度燒⋯⋯而家係屋企俾中藥嘅猴棗散佢食頂住。

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港爸未有帶孩子看醫生，因為得知朋友的6歲小朋友染疫，在醫院門口排了十幾個鐘都未入到醫院內，所以他決定在家給退燒藥小朋友食，先行處理發燒。BB曾發燒至39度，使用了2次近日醫院開打針的退燒藥有好轉。

之後長期38度改食猴棗散，用身體自然嘅免疫力對付隻病毒。

網民勸勿亂餵中藥予BB

就此，網民不建議港爸亂餵中藥予BB，並提出不同意見，又指其使用測試棒結果不清晰，應用其他牌子進行多次測試。有關留言：

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周二（22日），4個月BB退燒了。可是，現時樓主及妻子有新冠肺炎病徵，妻子喉嚨痛開始勁，港爸同樣喉嚨痛，形容為「喉嚨就好似有啲嘢痴住咁」，昨日（23日），樓主留言更新狀況「啱啱全家測試，中晒，2大人1工人2小朋友」。

中醫解說猴棗散

香港健康協會朱國棟醫師曾接受TOPick訪問，指出猴棗是猴子體內的結石，例如膽石，與多種止咳化痰藥品混合而成的兒科中成藥，針對「小兒咳嗽」的症狀為主。猴棗散其性多偏寒涼，小兒不應長期服用，否則會損傷人體元氣，導致肺脾虛損。朱醫師提醒大家，兒童於不同的年紀時，應服用的分量及適應症有不同，身為家長，給子女服用任何成藥產品之前，應向醫生或中醫師請教，切勿自行判斷症患及要子女胡亂吃藥。

購買快速測試注意事

市面快速測試林林種種，加上使用方法，往往會影響結果，或會出現港爸為BB測試出現不明確的結果。測試棒上會有C、T的2個英文字母，假如檢測完成，測試棒的C字位置出現一條線，即代表檢測結果為陰性；如C和T同時出現一條線即為陽性。

▲ 4款不同牌子抗原測試包檢測結果不一，部分顯示結果為陰性，亦有部分顯示為陽性。（何栢良Facebook）

港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒購買「快速抗原測試」前可注意產品說明，例如有沒有美國FDA及歐盟認證標籤，有沒有批次號，有沒有過期日以及是否針對病毒「NP」蛋白作檢測。另有專家指出快速測試產品的使用說明書要清晰，最好是具備中文說明書。

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責任編輯︰王明芳