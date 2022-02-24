【藐視法庭】許智峯被控藐視法庭候判　律政司指早有計劃以虛假行程潛逃

▲ 前立法會議員許智峯。（資料圖片）

前立法會議員許智峯涉4宗刑事案件起訴及後提堂後，於2020年11月向法庭申請保釋期間離港到丹麥出席會議獲批，其後宣布流亡海外。律政司指許涉4項藐視法庭罪，聆訊今(24日)於高等法院進行。律政司一方指許早於同年9月已計劃提供虛假行程逃離香港，蓄意阻撓所面對之刑事案件程序進行，有干預司法公正之嫌，要求法庭判處入獄令。法官聽取陳詞後，押後判決。

申請人律政司；答辯人許智峯，今沒有到庭及沒有法律代表應訊。

律政司一方指出，本案原訂於1月31日進行，惟因主審法官陳慶偉正處理另案，遂押後聆訊，並發出傳票通知許，許亦於社交媒體Facebook貼文，表示得知聆訊須押後再排期。律政司認為許早知是次聆訊將於今天進行，但選擇不應訊，亦沒有派出法律代表，要求聆訊繼續進行獲批。

律政司一方就藐視法庭指控作出陳詞時指，許於2020年11月25日蓄意及主動向警方提供虛假資料，令許可以離港，潛逃到外地。許涉及4宗刑事案件中，只有1宗於區域法院審理的案件已排期，其餘案件仍在處理中。

律政司一方指出，根據許於社交媒體Facebook貼文及報章訪問內容，可見他早於2020年9月已計劃潛逃，透過政治人物協助下提供虛假行程，令他可以離港到外地。

根據當時其代表律師提供的信件顯示，許計劃於同年12月1日出訪丹麥，並提供丹麥國會議員之信件作參考。法官陳慶偉則指信件信頭並沒有任何顯示，律政司一方亦指信件附有簽署，惟因不諳丹麥文字，故亦無從稽考。

律政司一方續指，警方於2020年11月26日要求許提供更詳盡行程，結果許於同月30日獲准離港前往丹麥。律政司一方指，許於丹麥接受傳媒訪問時，提及將於日內回港出席會議，法官即指許當時是向傳媒說謊。律政司一方認為，相信許當時的說法，是基於許的家人當時尚未出發。

及至同年12月3日，許於社交媒體Facebook貼文宣布流亡及暫別香港，而丹麥的保守黨青年委員會前主席Anders Storgaard稍後接受訪問時，亦披露了許的逃亡計劃，並指當許提及警方要求詳盡行程時，Storgaard感到慌張，因他根本沒有真實行程，遂虛構行程及項目。及後許於社交媒體Facebook貼文，表示感謝Storgaard協助逃亡。

律政司一方續指，許離港前兩天，其家人已購買前往英國單程機票，可見許的行為是蓄意及有計劃，並於數天內實行。

律政司一方認為，有關證供足以支持許的行為構成藐視法庭，許蓄意干預司法公正，藉提供虛假資料離港。許明知其作為，企圖逃離香港，旨在阻撓其所面對之刑事案件程序進行，其作為是蓄意干預司法公正，要求法庭就此作出判決。法官聽取陳詞後押後判決。

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記者：林育慧