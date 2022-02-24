【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅

▲ 譚耀文為一對子女慶祝生日，並讚大仔有智慧，細女甜美。

52歲「型爸」譚耀文於2003年底與圈外女友Fiona結婚，誕下一對子女皓哲（Daniel）和津如（Tamia），有見仔大女大，近年常到內地拍攝電視劇，但在家庭的重要日子也會抽時間陪伴家人。最近譚耀文先後為一對子女慶祝生日，還讚揚15歲大仔有智慧，11歲細女甜美。

譚耀文日前在社交平台分享數張與子女先後慶生的照片，子女也笑得非常開懷，相中可見Daniel身形高大，Tamia亦眼大大、笑容甜美，兩兄妹的感情相當好。譚耀文在帖文留言讚揚子女，並提醒他們要孝順父母。

哥哥有啲智慧，妹妹人如其名，甜美啊Tamia！兩個都大成咁就知我啲錢去咗邊啦！你兩健康開心，記得孝順你阿媽！

▲ 譚耀文分享數張與子女先後慶祝生日的照片。（IG圖片）

譚耀文曾接受TOPick訪問時表示，自2006年成為爸爸後，促使他將工作重心由內地搬回香港，即使不知道會否成功，但只要從中覺得享受就好了，他亦有感包容度比以前高。他感激太太Fiona可以專心照顧家庭，讓他無後顧之憂出外拍戲，繼續為事業奮鬥。

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譚耀文自小受爸爸影響愛上音樂，譚父擅長拉小提琴和二胡，懂得中西音樂。他小時候覺得爸爸厲害是理所當然，但到了自己也當上爸爸，才發覺一切都得來不易。

即使譚耀文近年的事業重心放在演戲上，但他仍積極進修樂理及勤練結他，身為梅艷芳愛徒的他也遺傳了音樂天份給子女，他自覺有責任將接觸過、學過的東西傳授予孩子，他們有錯就提點。現在音樂與電影成為了他們的共同興趣話題，拉近了親子關係。

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栽培子女學大提琴

譚耀文與太太合力栽培子女學習大提琴，他將功勞歸於太太，自己只是負責陪子女練習，教數拍子和如何投入感情，最重要讓他們從音樂中得到快樂。他們又安排子女參加很多課外活動及興趣班，譚耀文一有時間就負責駕車接送，在車內與子女唱歌輕鬆一下。

去年中，譚耀文曾在社交平台分享，大仔Daniel獲得全級優異生第二名的好消息，並附上有關獎狀，可見Daniel現就讀貴族名校哈羅香港國際學校（下稱哈羅香港），是香港第一所寄宿制國際學校。

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哈羅全年學費高達20萬元

位於屯門掃管笏的哈羅香港於2012年啟校，沿襲英國哈羅公學的教育理念、教學方法和傳統，並採用英國制的國際普通中學教育文憑考試（IGCSEs）及普通教育文憑高級程度考試（A-level）為課程基礎和考試制度。

哈羅香港於2021至22年度全年學費由幼稚園的$149,924至Year 12及13的$203,868不等，分3期繳交，每名學生並需繳付全年6萬元的資本建設費（Capital Levy）。Year 6或以上的學生可以申請星期一至五寄宿，全年寄宿費為$111,459，同分3期繳付。

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責任編輯︰王明芳