【牛涮鍋賣菜】全線牛涮鍋轉陣賣菜益街坊 良心價$12/份出售獨立包裝蔬菜
疫情下不少食肆生意淡薄，一向主打高質牛肉火鍋的牛涮鍋宣布成立期間限定「Mou Mou街市」賣菜，老闆黃傑龍亦表示「生意太少，不如平賣益街坊！」。全線門市供應10款蔬菜，每份蔬菜售價為$12/份或$25/3份，引來不少網民留言感謝黃老闆，大讚此舉助他們解決燃眉之急。
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全港10間分店有售
牛角集團旗下餐廳牛涮鍋日前在Facebook專頁宣布餐廳將轉陣成立期間限定「Mou Mou街市」，於港九新界10間分店售賣10款蔬菜，每份獨立包裝蔬菜以「街坊價」$12/份或$25/3份出售。當中包括: 超甜粟米、番茄、金菇、海鮮菇、油麥菜、大荳芽等常見火鍋蔬菜。蔬菜只供外賣自取，各店款式會因供應而略有不同，建議大家先致電查詢。
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老闆黃傑龍在個人Facebook專頁發文表示歡迎大家購買。
生意太少, 反正啲蔬菜日日入貨不如平平哋賣俾街坊。埋嚟睇埋嚟揀~
網民留言大讚
疫情持續令街坊們挨貴價買蔬菜，對於牛涮鍋老闆黃傑龍的決定，大班網民紛紛留言表示感謝「多謝黃老闆」、「 真心貼地既老闆「，有網民坦言「 平過街市呀大佬」，又笑言「應該考慮賣埋豬肉片同牛肉片」。
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責任編緝：王明芳