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【第五波疫情】林盛斌捐出共30萬元抗疫物資　贈予社福機構助基層紓困

娛樂 13:41 2022/02/24

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林盛斌透過自家網店送出防疫物資。

第五波疫情嚴峻，為幫助有需要或一些基層失業人士。林盛斌（Bob）聯同自家網店Bob Up Store將送出價值共30萬元的抗疫物資，包括：快速測試套裝、口罩、酒精搓手液，以及自家品牌即飲燉湯和麵食，捐贈予不同類型的社福機構。

當中受惠機構包括：小型護老院舍、仁美清叙慈善機構、 地區街坊會社會服務中心幫助低收入家庭及有需要長者，携手共渡疫境！Bob希望透過今次捐贈活動，特別幫助到一些規模較小的慈善團體，盡量令更多基層人士得到支援。

Bob希望鼓勵大家齊心抗疫。

Bob表示：「第五波除影響到大家健康、日常生活外，同時令到好多人失業、小店倒閉，引發一連串社會問題，所以呼籲各界有能力的善長加入助人行列，捐物資外、可多關顧員工下屬、鄰里守望，全城同心攜手抗疫。 Bob Up Store 同時繼續全力支持各慈善機構，齊心抗疫，用行動支持各有需要人士。」

Bob的網店成立，是有見疫情改變了香港人的生活習慣，Bob於去年9月成立了自家網店，說：「近年疫情影響，同屋企人都減少了外出吃飯，自己出名『為食』，忽發奇想開了Bob Up Store，想把心水美食介紹給更多朋友，留家抗疫都要食得好令自己開心！」

最新影片：陶大宇訪問

 

撰文 : TOPick柴犬山動

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