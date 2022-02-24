【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作

本港第五波疫情嚴峻，當中TVB藝人伍文生、「聲夢」學員潘靜文等中招，在昨日（2月23日）傳出藝員周嘉洛亦初步確診的消息。

TVB在今日（2月24日）以「早識別、早隔離、早治療」為題向傳媒發出通告：

無綫電視一直肩負社會責任，自疫情發生至今，香港情況開始急劇惡化，本台各部門主管一直緊守法則，就抗疫應急行 政工作作出多次會議；定下多項「應急抗疫措施」，並配合衞生防護中心及政府各部門最新指引，負起抗疫為主體的營運責任，以確保廣播流程不受影 響；而香港特區政府一直倡議的「早識別、早隔離、早治療」為本台抗疫應急措施的重要指引。

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然後TVB在通告稱，在今日（2月24日）收到幾位職員及藝員人通知發現初步確診，因此表示：

為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，本台已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝。 公司將繼續與衞生防護中心作出緊密聯繫，全面配合中心的防疫指引及安排。

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