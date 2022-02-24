【第五波疫情】紅十字會設抗疫同行熱線　支援市民情緒及物資上需求

▲ 紅十字會設抗疫同行熱線，支援市民情緒及實際上需求。（香港紅十字會）

本港新冠疫情嚴峻，香港紅十字會表示，會繼續因應社會的需要，盡力提供多項人道服務，支援弱勢社群及受影響人士，包括設立「香港紅十字會抗疫同行熱線」、提供心理支援，以及香港紅十字會及其他社區服務資訊，並按需要提供物資等。

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香港紅十字會指，獲多間機構支持，其中滙豐銀行慈善基金捐出1,400萬港元支持疫情相關的人道工作。香港紅十字會在疫情間設立「香港紅十字會抗疫同行熱線」，一站式解答抗疫及最新防疫措施的問題、提供心理支援，以及香港紅十字會及其他社區服務資訊，並按需要提供食物包、防疫物資及快速檢測劑等，與市民共渡難關。

香港紅十字會抗疫同行熱線︰3628 1185（以中文及英文進行）

服務時間：星期一至日 上午10時至下午10時

對話內容均會保密，歡迎任何因疫情而感到孤單 ，歡迎任何因疫情而感到孤單、擔憂及受到影響的人士致電

香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻表示，設立「香港紅十字會抗疫同行熱線」， 希望能為市民提供一站式平台，解答抗疫資訊、提供心理支援，方便有需要的人士獲得相應的社區服務外，及提供支援服務。又衷心感謝滙豐銀行慈善基金支持香港紅十字會就第五波疫情拓展相關的人道工 作，支援有需要的人。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠