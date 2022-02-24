【Netflix劇集】《金魚妻》長谷川京子展美魔女魅力　43歲兩孩之母靠6大秘訣凍齡【多圖】

▲ 43歲長谷川京子全裸演出《金魚妻》爆紅，揭開6大凍齡秘訣。

Netflix日劇《金魚妻》現正熱播，至今一直在Netflix排行榜首位。《金魚妻》除以6位人妻的出軌故事，大談婚姻之間的問題夠話題性外，超激大尺度床戲亦是網民關心的焦點。

其中飾演「裝修妻」的長谷川京子演出比女主角篠原涼子更搶眼，在《金魚妻》第1集已跟安藤政信全裸上演不倫親熱戲，在浴室大玩濕身肉搏，令觀眾看得心跳加速。

原來長谷川京子在拍攝這場激情戲時，幾乎全裸地拍足6小時，認真鏡頭歡喜背人愁。

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【Netflix劇集】48歲篠原涼子《金魚妻》演出軌靚太 4招秘訣塑造曲線好身段【多圖】

前夫偷食離婚

現實中，43歲長谷川京子跟戲內角色相反，去年遭搖滾樂團「色情塗鴉」吉他手前夫新藤晴一背叛宣布離婚，結束13年婚姻，一對仔女交由前夫照顧。

回復單身貴族的她當自強，不但以自己作生招牌推出自創內衣品牌，2019年更推出火辣寫真集，宣揚「女性是自由和解放的」。

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凍齡體態靠6招

長谷川京子在20多歲以雜誌模特兒身份出道，向來對管理身形甚有要求。美好體態並非一朝一夕，為了今次演出積極加緊操練，其緊緻火辣身材表露無遺，比起不少年輕少女更苗條，而且凍齡靚樣保養得宜，「美魔女」稱號實至名歸。

正所謂沒有醜女人，只有懶女人，她曾大方分享6大凍齡秘訣，變靚原來很簡單。

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1. 自製低脂便當

長谷川京子極少在外吃東西，不時在社交網站晒出為子女及自己做的便當，就算到片場拍戲都自攜食物，避開加工食品。她愛吃豆子及水果，減肥人士不吃澱粉，相反她吃不少糙米飯、雜糧麵包，反而甚少吃肉類，主要海鮮類為主。海鮮類的熱量普遍比肉類低，發芽糙米熱量雖跟一般白米飯差不多，但含豐富膳食纖維，有助腸胃蠕動，在日本非常受歡迎的一種瘦身時享用的食材。

2. 多喝水

不用多說，水永遠是減肥瘦身的最佳良伴，補充體內水份，且能增加飽肚感。長谷川京子曾在節目分享她的午餐，她只點了水、芒果優格果昔和香草茶，當時主持人也指她「真的很喜歡喝東西」。謹記不要喝非天然糖份的飲料。

3. 踢拳道快速燒脂

踢拳道集結空手道和拳擊的運動，不但能消耗熱量、快速減脂外，還能鍛鍊心肺耐力。長谷川京子每早8時半都會到練習踢拳道，每次訓練至少2小時，之後才開始工作。堅持高強度的運動，絕對是她保持瘦身的關鍵。

▲ 秘訣3. 踢拳道快速燒脂（Instagram圖片）

4. 瑜伽塑造線條

做完激烈的踢拳道後，長谷川京子會做瑜伽伸展運動，既能鬆軟筋骨，又能塑造完美線條，而且透過瑜珈的冥想過程之中沉澱心情，對身心具有非常大的好處。

5. 每天按摩胸部

長谷川京子有每天保養及按摩胸部的習慣，適當地按摩胸部和周邊淋巴組織，既可以幫助身體排除廢物及毒素，又能促進循環讓胸部更健康。長谷川京子愛吃豆類，有助促進女性荷爾蒙分泌，同時延緩乳房衰老、刺激發育，達到豐胸的效果。

6. 美容護膚

為Keep住凍齡美貌，長谷川京子每天洗澡後花大約30至40分鐘保養。首先是敷面膜，然後按次序使用導入液、精華、化妝水、精華及乳液。除了胸部按摩之外，還會塗無添加身體護膚油、油頭皮按摩以及塗抹髮油，由頭到腳都仔細保養。