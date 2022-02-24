【第五波疫情】勞工處提醒僱主解僱染疫外傭或違法　一經定罪最高可被罰10萬元

▲ 勞工處提醒僱主解僱染疫外傭或違法，一經定罪最高可被罰10萬元。（資料圖片）

本港第五波疫情未見頂，勞工處今日（24日）提醒僱主切勿解僱感染新冠病毒的外籍家庭傭工，以及在疫情下仍應繼續遵守《僱傭條例》及「標準僱傭合約」的規定。



勞工處發言人說，僱用外傭的僱主必須遵守在《僱傭條例》及「標準僱傭合約」下的責任及規定，提醒僱主不應因外傭感染新冠病毒而終止僱傭合約。根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》的相關條文，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。此外，如僱主違反《僱傭條例》，將在一段時間內被視為不合資格聘用外傭，其外傭簽證的申請會被拒絕。如僱主因外傭感染或康復後而給予外傭較差待遇（例如解僱外傭），亦可能違反《殘疾歧視條例》。



在《僱傭條例》適用的情況下，如外傭染病，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的外傭給予病假及疾病津貼。即使染病外傭未有累積足夠的有薪病假日數而未能享有有薪病假，政府也呼籲僱主體恤外傭，考慮給予有薪病假。另外，根據「標準僱傭合約」的規定，僱主須向外傭提供免費及合適的住宿及免費醫療。



發言人續指，外傭協助香港家庭料理家務及照顧家中老幼，貢獻重大。受疫情影響，本港外傭人數已由2020年1月約40萬人下降至現時約34萬名。面對疫情，僱傭雙方更需互相扶持和體諒，建議僱主必須加強對外傭的支援及保障，維持香港作為一個吸引外傭工作的地方，以配合本港家庭的需要，並呼籲僱主與外傭共同抗疫，絕不應隨意解僱染疫外傭。如外傭因染疫而被僱主解僱，可向勞工處尋求協助。

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責任編輯：陳麗娜