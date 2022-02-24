  • 15°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】勞工處提醒僱主解僱染疫外傭或違法　一經定罪最高可被罰10萬元

社會 14:04 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

勞工處提醒僱主解僱染疫外傭或違法，一經定罪最高可被罰10萬元。（資料圖片）

本港第五波疫情未見頂，勞工處今日（24日）提醒僱主切勿解僱感染新冠病毒的外籍家庭傭工，以及在疫情下仍應繼續遵守《僱傭條例》及「標準僱傭合約」的規定。

勞工處發言人說，僱用外傭的僱主必須遵守在《僱傭條例》及「標準僱傭合約」下的責任及規定，提醒僱主不應因外傭感染新冠病毒而終止僱傭合約。根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》的相關條文，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。此外，如僱主違反《僱傭條例》，將在一段時間內被視為不合資格聘用外傭，其外傭簽證的申請會被拒絕。如僱主因外傭感染或康復後而給予外傭較差待遇（例如解僱外傭），亦可能違反《殘疾歧視條例》。

在《僱傭條例》適用的情況下，如外傭染病，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的外傭給予病假及疾病津貼。即使染病外傭未有累積足夠的有薪病假日數而未能享有有薪病假，政府也呼籲僱主體恤外傭，考慮給予有薪病假。另外，根據「標準僱傭合約」的規定，僱主須向外傭提供免費及合適的住宿及免費醫療。

發言人續指，外傭協助香港家庭料理家務及照顧家中老幼，貢獻重大。受疫情影響，本港外傭人數已由2020年1月約40萬人下降至現時約34萬名。面對疫情，僱傭雙方更需互相扶持和體諒，建議僱主必須加強對外傭的支援及保障，維持香港作為一個吸引外傭工作的地方，以配合本港家庭的需要，並呼籲僱主與外傭共同抗疫，絕不應隨意解僱染疫外傭。如外傭因染疫而被僱主解僱，可向勞工處尋求協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【第五波疫情】林盛斌捐出共30萬元抗疫物資　贈予社福機構助基層紓困
今日 13:41
【第五波疫情】林盛斌捐出共30萬元抗疫物資　贈予社福機構助基層紓困
【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
今日 13:42
【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
【第五波疫情】紅十字會設抗疫同行熱線　支援市民情緒及物資上需求
今日 13:40
【第五波疫情】紅十字會設抗疫同行熱線　支援市民情緒及物資上需求

你可能感興趣

【第五波疫情】林盛斌捐出共30萬元抗疫物資　贈予社福機構助基層紓困
今日 13:41
【第五波疫情】林盛斌捐出共30萬元抗疫物資　贈予社福機構助基層紓困
【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
今日 13:42
【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
【第五波疫情】紅十字會設抗疫同行熱線　支援市民情緒及物資上需求
今日 13:40
【第五波疫情】紅十字會設抗疫同行熱線　支援市民情緒及物資上需求
疫情 外傭 香港 簽證 僱傭條例 勞工處 病假 僱傭合約 歧視

最高瀏覽

【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
11:19 2022/02/23
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
11:26 2022/02/23
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠