【校長專欄】英文科校本課程結合閱讀和STEM元素　明道校長：提升學習效能

▲ 明道小學結合STEM教育與英文閱讀，提升學生學習效能。

為了配合全球的教育趨勢，教育局推動STEM教育。在香港現行課程中，STEM 教育主是透過常識科、科學、科技及數學教育學習領域推動。港澳信義會明道小學本年英文科成功申請了優質教育基金， 結合STEM教育與英文閱讀，在二年級推行英文、常識科的跨學科學習活動，旨在提昇學生的英文閲讀能力，以及培養他們對STEM的興趣與認知。

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在全年六個拼音教學課題中，我們針對着不同的拼音目標，設計了以特定音素為主的故事書作為導入，為STEM活動設特定情景，讓同學不但學懂拼音和閱讀技巧，更投入在活動中。

在外籍英語老師的帶領下，他們體驗了有趣的科學探究過程。在The Cheese Ship的課題中，同學們分組一起合作測試不同物料的特性，透過觀察，分類浮或沉的物料，設計一艘能盛載最多客人的小船。

▲ 明道小學結合STEM教育與英文閱讀，提升學生學習效能。

在Oil Spills at Happy Bee Beach的課題中，同學要測試判斷不同的用品如匙、飲管和棉花，找出合適的工具幫助去除沙灘油污，以拯救受環境污染影響的小動物。在Snake Paint Bay的課題中，同學要先接駁一套完整電路，繼而創作出他們的「舞動蛇」。雖然同學們一開始對電路未有太多認知，但他們透過辨認不同的工具，最終成功地自行接駁出屬於他們的「舞動蛇」。

在過程中，同學利用所知所學，不單把英文與STEM連合，更對環境保護有更進一步的了解，培養正向價值觀。同學們在過程中都十分投入，既展現出他們的科學技能，亦對英文的故事有更多的體會。

