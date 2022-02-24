【校長專欄】直資提前收插班生3月前入學 王錦輝校長：應趁機提升質素

▲ 陳博士分享，直資學校現時面對的困境。

這兩年學界飽受學生人數減少的影響，一些學校出現縮班、殺校的危機；而依靠學費收入維持營運的學校更面對財政壓力，有私校及直資學校更因學生減少需要增加學費，當中更有增幅多於10%以彌補收入下降。

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做成此等現象的原因，第一，兩年前開始出現的移民潮直接影響私立學校、國際學校及一些被標籤為名校的直資學校，而這一波移民潮涉及的層面較以往更廣更深，包括中年中產家庭及伸延至青年家庭。第二，往外國升學的同學由以往以高中生為主，伸展至初中生甚至小學生。

第三，因疫情導致跨境生未能來往兩地，這類學生大多已回到國內繼續學業，他們不單來自不同班級，更對特定區域的學校構成嚴重影響，當中北區及元朗為重災區。第四，周期性的出生率下降也是一個原因。



現時為了彌補學生的流失及維持收入的水平，國際學校收取本地生的數目有所上升，而以往申請入讀知名國際學校要排隊2至3年，現在有興趣的學生只要入表申請，成績表現尚可的錄取成數已十拿九穩。但增加收取本地生，卻會對被標籤為名校的一些直資學校或資助學校造成音樂椅效應。

而直資學校的收入來自學費及政府按學生人數的資助，如果種種原因致流失學生太多就必須收取插班生以平衡收支，此現象在近兩年導致一些上述的直資學校甚至提前至學期中便開始招收插班生，以趕及教育局於3月底進行第二次「數人頭」，以增加下半學年的資助金額。然後音樂椅繼續向橫面衝擊，以致最後會有一些直資及資助學校出現縮班危機。



文章執筆之時，剛巧是政府公佈全港幼稚園、小學及中學提前於3月「放暑假」。一般中期插班生在3月前入學，上網課不到數天便迎來暑假，這對學生以至老師都是新奇事物。而在3月底仍在「放暑假」期間進行直資學校第二次「數人頭」會是如何處理，此刻尚未知曉，事實也真費煞思量。

為減少音樂椅效應而帶來學生流動，以及平衡學校財政與招收插班生的煩惱，教育局是否能按9月底時點算的學生數目作為資助基準而取消3月底的數人頭呢？從而減低因學校學生數目調整而涉及林林總總包括行政的問題。



同時本港學校派位選校課題已討論多年，現時採用的校網制度已沿用了數十年，隨著交通網絡與配套設施的發展，是否也可適時作出檢視、優化、重組或擴闊，這對家長選擇學校與學校收取新生有更大的空間。再者，再加上各辦學團體理解現實情況考慮將一些學校合併重組，理順校網使公共資源運用更得宜，其實學生數字下降是必然問題，但也可乘機優化一些行政及選校機制，為培育下一代提供更佳教育場境的機遇。