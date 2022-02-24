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【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義

娛樂 14:29 2022/02/24

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《家族榮耀》

《家族榮耀》昨晚（2月23日）及今晚（2月24日）播出的第13及14集高潮迭起。由於甄芯Sammie（楊茜堯飾）出口術令賈洛儀Chloe（李彩華飾）痛失馬氏慈善基金會主席席位，自感遭「暗算」的Chloe撕破假面具與Sammie對質。

及後，Sammie見Chloe雙腳水腫，遂借出高踭鞋予對方解困，可惜高踭鞋跟離奇斷裂，Chloe最終跌落台致小產。

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在今晚播出的《家族榮耀》，高潮位先是飽受小產傷痛困擾的Chloe兩度崩潰爆喊，並力指Sammie是損毁高踭鞋真兇外，一直看似和順的馬家老爺馬世宏 （于洋飾），亦開始逐步「發功」與Sammie等「暗戰」。

還在獄中的耀祖（Joe）亦暗中派出表舅何啟禮（艾威飾）調查Marco（張智霖飾），對Sammie表現亦漸有保留，各人關係均處告急邊緣。

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之前看似人畜無害的Sammie，雖然根據目前劇情走向仍未能斷定是奸的，但其近乎離地的「我為人人」以及不合情理的得心應手，開始令網民有所懷疑：「成日懶係正義，乜嘢都係佢著數晒，好姊妹都呃。」

其實劇集開播至今焦點一直集中於馬家三位家嫂身上，網民普遍認為飾演馬家三兄弟的郭政鴻、黃浩然及羅子溢演技被比下去，但昨晚飾演廿四孝老公耀宗的郭政鴻終於扳回一城。

事緣彩薇（熊黛林飾）喪父後終日瘋瘋癲癲，更情緒大爆發惹怒大女Judy（劉沛蘅飾），夾在二人及「怨婦」外母之間的耀宗，面對種種壓力及太太再度無厘頭發狂終於「佛都有火」，連環爆Seed。

他謂：「夠喇，你可唔可以畀我抖吓？」、「老婆，你唔好再發神經喇，你再係咁落去我同兩個女都會好痛苦架」、「你唔好再諗埋一邊喇」。雖然全程扯火，但郭政鴻演繹不無抑壓，眼內更全是無奈及關愛，獲網民大讚演技好：「郭啲戲不嬲唔錯，佢《西遊記》做馬騮仔，真心唔輸張衞健。」

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當年參加第二期藝員進修班加入無綫的郭政鴻，單是在TVB的演出作品已超過100部；網民提到1998年播出的《西遊記貳》內，郭政鴻飾演「通臂猿猴」，當時已獲得一定程度好評及關注。

去年郭政鴻在網路重現相關角色，在內地引起相當程度關注，網民除大讚他「很帥」，更留言指：「在我心目中你就是配角的天花板。」

在《家族榮耀》中的郭政鴻予人感覺「逆來順受」，但私底下的他原來完全相反，熊黛林早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，便大爆郭政鴻與黃浩然經常在片場互寸，且內容毫無營養，讓她哭笑不得，但卻成功提升整個團隊的拍攝氣氛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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