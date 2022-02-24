【人間有愛】善心餐廳送乾糧及藥物　組義工隊把抗疫物資送到確診單位

▲ 膳心小館連同前議員集合物資，再送到確診單位。

疫情嚴重，醫療系統面對龐大壓力，不少確診人士只能留左家中隔離，即使欠缺物資都不能外出補給。病菌無情，人間有愛，有善心餐廳為確診街坊集合物資，再由前議員及一眾義工送物資到確診單位門外，讓街坊應急。疫情嚴重仍能發揮守望相助的精神，不少網民感謝餐廳及一眾義工的行為，協助清貧的確診單位。

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石硤尾食肆膳心小館昨日（23日）於社交網站發文指，於22日收到石硤尾辭任的前區議員冼錦豪電話，得知有數十位街坊確診，在家中需要食物、藥物及乾糧緊急援助。同時，亦收到深水埗區吳美及麥偉明議員通知，在元洲邨至澤安邨內，亦有數十位街坊確診，需要乾糧及藥物支援，當中不少是獨居長者及兩老家庭。

▲ 膳心小館得悉確診街坊欠缺物資，協助前區議員冼錦豪買物資，再由冼錦豪及一眾義工送物資到確診單位。（圖片來源： 膳心小館Facebook）

收到電話後，餐廳老闆立即買蝦子麵、通粉、麥皮、罐頭（買了三日左右乾糧）及客戶捐予的物資必理痛、暖貼、口罩、檢測棒等包裝好，再透過前區議員冼錦豪、深水埗區吳美及麥偉明議員和一眾街坊義工們，花了5小時合力送物資予確診單位及唐樓天台屋，讓街坊應急。

雖然豪哥已辭任石硤尾邨區議員，但他沒有忘記一班老街坊。街坊確診，仍願意親身上陣，帶領街坊義工上門將物資，送到確診單位。

餐廳表示，隨了自己可以「幫得就幫」，亦要感激前區議員冼錦豪的通知，才可以為確診街坊集合物資。餐廳指會繼續在資源有限的情況下尋找物資，以協助清貧中招街坊應急。更請大家多謝捐贈藥物及物資的客户，及願意上樓派物資的豪哥及幾位街坊。

經濟之差，我哋唔知仲可以撐幾耐，幾之幫到街坊都盡力幫。

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責任編緝：王明芳