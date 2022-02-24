【疫苗通行證】疫苗接種網上預約爆滿未打針不准堂食 市民寒冷天氣警告下公園吃外賣
健康 15:23 2022/02/24
「疫苗通行證」今日（24日）開始實施，涵蓋所有餐飲業務處所（包括酒吧或酒館），未接種疫苗者不准於食肆堂食。今天午飯時間，在寒冷天氣警告下，部份市民買外賣後往公園用膳，當中不乏長者。
最新影片推介：
天文台現正發出寒冷天氣警告，預測本港今明兩日早上天氣寒冷，今日最低氣溫為10°C。據本報記者所見，由於今日起堂食受「疫苗通行證」規限，有老中青人士被逼拿著飯盒在公園內進食，同時亦保持社交距離。現場所見，有市民坐在座椅上進食，亦有人坐在花槽旁進食。有青年人把行李箱當飯桌，有長者甚至要站著用膳。
點擊圖片看「疫苗通行證」實施後的情況：
▼點擊圖片放大
+10
+9
據指疫苗接種預約日期爆滿，不少市民趕不及在「疫苗通行證」實施前打針。TOPick記者進入政府「2019冠狀病毒疫苗接種計劃網上預約系統」查詢，網頁隨即彈出通知，表示「未來14日已滿」，且無法進一步查詢可預約的日期。
點擊圖片看商場的情況：
▼點擊圖片放大
+9
+8
按政府規例，今起除獲豁免的情況外，任何人士進入或身處任何指明處所，均必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書，並在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時按要求出示。
至於進入指明處所時是否需要出示「疫苗通行證」，分為「主動查核」及「被動查核」兩類。「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超級市場及街市／市集；而其餘指明處所除酒店／賓館外則屬於「主動查核」處所。