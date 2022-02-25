【正能量】碩士女兒繼承父業躋身有機耕種　帶著尋根的心為農民找出路作牽綫人

▲ 蘇麗敏說，參加過有機耕種課程的朋友，在荷鋤務農種出作物後，反說農夫在夏天賣菜，是應該加價的，因為實在太辛苦了！

香港有機生活發展基金項目經理蘇麗敏（Rachel），是農夫的女兒，長大後躋身有機耕種之列，她形容是一種尋根的連繫。她想辦法為農友創造更多銷售渠道、提供平台讓市民親身認識食物生產者……這個牽綫人，有熱誠有衝勁。

Rachel在元朗漁村長大，家人養魚、種菜、養雞養鴨。務農從來是望天打卦的工作，她坦言當時生活頗艱難。「農民辛勞工作一年，可能收入只能用作償還債務，盡管活得胼手胝足，生活卻簡單得多，小孩子也不懂得憂柴憂米，只感受那份在廣闊空間自由自在的快樂。」日落美得醉人、被綠油油包圍着、在漁塘蹦蹦跳，她說兒時日子過得非常愜意，人也簡單和知足些。

孩提時代，她會落漁塘、爬樹，見媽媽落田種菜，當時已想：會承傳她嗎？大學選科敲定中大環境科學系。「見到樹會好開心、見到大樹植物會好舒服，與大自然有一種難言的聯繫，開展環保工作是從心而做，投入綠色生活我覺得是自然不過的事。」她曾訪問老農，他們上一代都是耕種維生，延續父母的技藝是順理成章。「也許人們都有一顆尋根的心，無論在生活和體驗上，與之再連繫。」

▲ 蘇麗敏認為綠色生活應由食物開始，用最短最直接的里程交到人們手中，是最理想的。（湯致遠攝）

跟隨老教授認識果樹

讀大學那3年，她用好好玩來形容，與同學行山澗、野外露營等，享受大自然的活動。課程中涵蓋科學、生物、生態系統、生物科技等，對環境科學認識更全面。她最記得有一次講及海洋生態，要學浮潛水觀察珊瑚，親眼目睹色彩斑爛的珊瑚外，也可以前綫接觸到大自然，作出深入探索。「這不是你平日看到的生態環境，原來海底可以如此漂亮。」

其後Rachel再修讀碩士，研究以本地作物去除環境的重金屬，以及環境中的重金屬含量。畢業後，她一路探索自己的方向、興趣，找工作也是一個巧合，朋友知悉嘉道理農場暨植物園請人，着她可應徵，結果受聘於農業部。她指雖然自己是讀環境科學，但出來工作一切也是重新學習，她跟隨一個老教授學習認識果樹，數雄花雌花比例、如何把玫瑰花接駁、怎樣插枝令果樹的生命力更強，還有種菠蘿、學堆肥、濕地污水處理……把農耕以科學方式來實踐和生產，令她獲益良多。

▲ 舉辦有機耕種課程，對認真渴望實踐有機生活的市民而言，可說打開一扇通往快樂的窗戶。（被訪者提供）

互動交流 也是學習過程

任職時有一個難得機會，她去了一趟澳洲作自然農法培訓。「這個體驗很深刻，農業除了生產，也可以是一些社區概念，呈現另一種生活空間。」Rachel將學到的帶回香港，在本土及內地開展了相關訓練。又有一次她在菲律賓見當地人簡單用鐵綫及籃子用作堆肥，營養液體從籃子流出來，已能令植物生長得茁壯。「如此有限資源，利用大自然智慧來實踐耕作模式，至今我仍然覺得amazing。」

從嘉道理跳出來後，Rachel教過保育課程，朋友見她在農耕有經驗，問她可有興趣加入香港有機生活發展基金，迄今三載。從農民、農友身上獲取的知識，當中的互動，她指也是一個學習過程。又例如該會在天星碼頭及銅鑼灣利舞臺廣場舉辦農墟，農墟可讓農夫與消費者直接交流，從中推廣有機耕種，誠是美事。

▲ 義工參與開田工作。（被訪者提供）

親身開田明箇中艱辛

當Rachel對耕種多了了解，更感這門學問不容易，香港有機生活發展基金不時做宣傳教育，比起農夫落手落腳的工作她說是兩回事，今年她與義工嘗試親身開墾荒田，體驗更加深刻。「以前曾到苗圃教耕種，勞力和壓力不算大，今年試過開一塊田後，對著這樣一塊廣闊土地，無助感油然而生。應承的時候好簡單，但實踐時才知困難。」

她說難度在於不知這塊田的歷史，不知做過甚麼種過甚麼，經一輪視察後，才知悉田裏布滿石頭，荒廢久遠的土地，土質變得堅硬，她和同事也從無操作泥田機的經驗，所以要先學泥田機，聯絡其他人用小吊機車開懇第一重泥土，再由她們和其他農友以泥田機把逐吋泥土慢慢打鬆，足足花了一個月時間。

「初時是我和同事兩人清理田地，只有我們兩雙手執垃圾，沒完沒了不是辦法，於是招募義工幫手，成功招募了30個人，人多好辦事，幫忙拔掉大量野草頭，一塊平坦的田地才呈現，義工們真的拯救了我們。」第一次種的是太陽花，目的為養肥，新年前嘗試栽種不同品種的蘿蔔。

▲ 香港有機生活發展基金與希慎一拍即合，在利舞臺廣場正門前舉辦農墟，反應熱烈。（湯致遠攝）

農夫的使命感

農民女兒做此工作確有優勢，由小至大耳濡目染，洞察力會敏銳點。「與農民溝通的語言也會很直接，容易入到農民的心，也深明他們的苦況，更想自己能做一些事，去幫助他們。」

有時Rachel望著農夫心想：你們這樣辛苦，究竟為誰工作為誰忙？他們外出找另一份獲取差不多的薪酬也不難，為何要選擇這份苦行僧的工作？「有承傳父母的工作，也有一些是具使命感的農夫，是為保護土地來生產作物，讓人吃到天然及健康的食物。」

農夫付出與收入不成正比。他們面對很多風險，像今年酷熱天氣日子多，冬天蔬菜長得緩慢，反觀蘿蔔本是90天成長期，卻60天已可早收，又未到人們弄蘿蔔糕的時間而滯銷，幸好想到讓人到田裏自摘蘿蔔的方法，問題迎刃而解。「蔬菜是不等人的，在田裏要收就要收了，大自然環境因素根本無可能控制，最終也要他們面對銷路問題。除希望有多些農墟銷售點外，更理想是有預訂系統，有穩定的訂戶訂購菜包，能減低蔬果數量失預算的風險。」

▲ 農墟蔬菜品種與主流街巿不同，例如較少見的蛋黃果（Canistel）。（周美好攝）

夏天賣菜應加價

很多人說：有機菜好貴啊！Rachel舉出實例來回應：「我們舉辦的農耕班，參加者荷鋤務農種出作物後，反說農夫在夏天賣菜，是應該加價的，因為實在太辛苦了！參加過的人曾經過那種苦與困難，深明粒粒皆辛苦的道理，不是在田裏丟一粒種子，它就能茁壯長出來，要面對天氣、水浸等太多難以預計的因素。」

走過這些年，她深感巿民對綠色生活的認知大有進步。「以前人們覺得要過綠色生活是要犠牲自己方能實踐，不准用這用哪，否定生活模式；如今的綠色生活充滿創意，甚至是以藝術創意層面去發揮有機生活的深度，是主動創建一個更好更平衡的模式，例如過往常說『走塑』，但現在會用穀物、粟米去製造餐具，台灣人早年已有人用麵粉製作牙籤。」如今環保已是另一面貌。

利園都市農墟詳情

日期：2022年3月18、19日（星期五及六）、4月22、23日（星期五及六）。

時間：12nn至7pm

地點：銅鑼灣利舞臺廣場（地面正門）

備註：活動暫定如期舉行至4月，最新資訊請留意Lee Gardens專頁

記者：周美好