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【第五波疫情】梁卓偉促未來10周盡快提升兒童接種率　否則復課會致另一波疫情

社會 15:18 2022/02/24

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梁卓偉促未來10周盡快提升兒童接種率，否則復課會致另一波疫情。（陳國峰攝）

本港新冠疫情嚴峻，第五波疫情至今已有3名宗兒童死亡個案，港大醫學院院長梁卓偉在探望港怡醫院兒童社區疫苗接種中心後表示，至今3宗兒童死亡個案是給社會一個警號，對於兒童接種疫苗的重要性，他稱，如4月底學校重開面授，會有潛在風險，如疫苗接種率未達足夠水平，復課會致另一波疫情。

梁卓偉表示，雖仍3宗兒童死亡個案死因然在調查中，但應不少家長十分擔心，他指兒童接種疫苗可以保護小童抵抗病毒，防重症及死亡。若根據數學模型，疫情在3月首一兩周為高峰，之後回落，在四月底疫情退卻，汲取外國omicron疫情、開學後經驗、以及借鏡本港多年來流感高峰停課經驗，如4月底學校重開面授，會有潛在風險，亦會帶來另一個爆發風險。

梁卓偉指，在外國omicron疫情開學後，是學童引發新一輪疫情，如政府公布4月底疫情退卻復課，提高兒童接種率可讓本港不會如外國般重蹈覆轍。雖然，疫苗不可防止病毒傳播及感染，但打次劑頭兩三個月，尤其BNT，抗體水平可減大爆發風險，亦可防感染風險，抗體水平回落，如打三劑可維持高水平防感染。

梁卓偉稱，2月第3星期至4月第3、4星期，此10個星期為空窗期，最好可將疫苗接種率推至8、9成以上，否則，如4月退卻，惟疫苗接種率未達足夠水平，復課會致另一波疫情。他指，現時有足夠接種疫苗設施，而科興目前3歲或以上可接種，而且接種點較多；而為兒童接種復必泰的中心不足，應馬上增加容量。

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責任編輯：李榮忠

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