【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉

▲ 港區人大代表團團長、立法會選委會界別議員馬逢國。（經濟日報資料圖片）

全國兩會下月初在北京召開，多名港區全國人大代表及全國政協委員，今日中午在灣仔金紫荊廣場集合，乘車出發到深圳先隔離一星期，之後再乘搭坐包機飛往北京。

港區人大代表團團長馬逢國透露，今次有超過10名港區人大代表請假，未能出席會議。

馬逢國表示，今次上京是按照最高防疫標準，大會要求出發前在港家居隔離一星期，並要登記體溫和進行快速檢測，確保自己及家人無受新冠病毒感染，亦不屬於密切接觸者或次密切接觸者。

他續指，上車後要按指定座位就坐，抵達深圳酒店後會閉環管理，不可離開房間，而行李暫時不能隨身，要先經消毒，今晚才可取回。

另一名人大代表葉國謙則指出，由於本港疫情嚴峻，有關隔離安排屬必然措施，若在香港有司機或家人受到感染，將不會獲批准上京開會，相信有一定數目人士未能參加會議。

特區政府早前宣布，因應第5波疫情嚴峻，決定押後特首選舉。對於今年兩會議程中，會否包括討論特首選舉事宜，馬逢國相信應該不會，料會多關注防疫抗疫、疫後經濟復蘇，以至年底舉行的「二十大」、新一屆人大換屆選舉等事宜。

葉國謙則指，現時按特區政府公布，會安排在5月舉行特首選舉，但若出現情況而令7月1日未能選出新一任特首，將屬憲制問題，要交由中央處理。

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責任編輯：胡偉明