【家族榮耀】梁靖琪當媽媽後體會父母偉大　佛系媽咪：讀到書唔代表你好叻

▲ 梁靖琪分享當媽咪的心路歷程。

現年38歲的梁靖琪（Toby）於2019年跟圈外男友施雋賢結婚，共組三口幸福之家，去年10月梁靖琪宣佈懷有第二胎。早前梁靖琪接受Topick專訪，分享兩年來為人母的心路歷程！

當媽媽後令Toby性格變得沉穩和富耐性，除了深明母愛的偉大，修心養性的Toby為曾令父母操心感內疚，她說：「人總會曳過、愛玩和令父母激心，無錯過又怎懂得甚麼是對？相信他們看到的我的成長，應該會很感恩。」

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梁靖琪首次演律師

在劇集《家族榮耀》中梁靖琪飾演馬家二房女兒馬昭慈，為馬家的法律顧問，首次飾演律師角色對Toby而言是頗大挑戰。

Toby回憶說：「真的要讚賞演慣律師的歐陽震華，因為有很多專業用詞要記，又不可以說漏，名稱又難讀，加上生完小孩後記性較差。起初開工都很緊張，幸好在14天的隔離日子裡，除湊仔外，花這些時間來背熟劇本。」

梁靖琪父親梁家樹有份任《家族榮耀》劇總監製，不過原來早於Toby入行初期，父女倆已共識不會討論公事。Toby說：「他不會批評或說任何意見，但某時候看完片會讚我有進步，他不會直接跟我說，只跟導演說，因為不想工作上給予大家壓力。」

▲ 梁靖琪懷著第二胎，預產期為4月。（Marus 攝）

當媽媽後思維更擴闊

Toby直言跟角色「馬昭慈」很相像，同樣渴望獲得父親的認同，她說：「入行多年，很想聽到爸爸說『唔差呢，OK吧。』，近幾年雖然並非演很多劇集，但聽到周遭的朋友說他讚賞我，已經很開心。他說我有進步、懂得調整聲調和對角色的投入感，我相信隨著年紀漸長，更懂得領略和處理每個角色。」

父親曾為TVB高層，背負著「梁家樹女兒」這稱號，Toby不諱言倍添壓力：「從前的我太大壓力啦，近幾年學懂放鬆面對，加上當了媽媽後，對演戲的感覺也不同。」

Toby續說：「個人比較淡定，沒從前那麼急燥，以前每當NG會很緊張，但當了媽媽之後，整個人變得很平靜，思維亦擴闊了。」

她謂已放下心理包袱：「這幾年間觀眾看到我的進步，已經感覺開心。爸爸媽媽無得揀，我亦擁有一個幸福家庭，看得通透要靠自己，亦需要時間去放下。」

▲ 跟胡卓希有親熱戲。

演親熱戲有壓力

劇中Toby甚好豔福，講述她周旋於陳少邦和胡卓希之中，當中有吻戲和床上戲，她謂劇情只是簡單交代，意識不會大膽，榮升人妻的她不諱言有心理負擔。

她說：「事前有詢問老公，他問劇情是否需要？沒有給予我壓力，有他的支持已經很好，他亦相信我的選擇。」

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不放棄演員夢

雖然幼子快將出世，Toby謂不會放棄當演員，丈夫Jon亦予以支持，她說：「他說喜歡的話，就拍多點劇吧，他很支持我的夢想，叫我follow the passion，他不想我放棄，這是最大鼓勵。」

始終已為人母，Toby坦言會以家庭為先，故拍攝此劇時，丈夫Jon攜同兒子陪她開工，「我說要餵母乳，所以要帶兒子同行，純粹是我捨不得，替自己找藉口，或者是我放不低吧。」

▲ 去年10月宣布懷上第二胎。

不會做偏心媽媽

不捨得母子分離，只因Toby不想錯過兒子的成長階段：「3個月已經太耐啦，他成長得好快，怕自己錯過太多，包括他識走路和說話那一刻，在那14天的隔離日子裡，他已學曉好多東西，所以我覺得父母要陪伴在側。」

大仔Roman已知快將「升呢」做哥哥，Toby謂相信自己不會偏心：「之前大仔出世時我很緊張，不會讓其他人幫忙照料，不捨得放手。所以今次湊細仔時，我會學懂放手，放多點時間在大仔身上，因為不想他不開心。」

▲ 梁家樹兒孫滿堂，家裡很熱鬧。

拒絕當虎媽

不少港媽用盡方法催谷子女的學業成績，Toby卻自言是佛系媽咪：「我只想孩子開心和健康，每樣事情也有天才，並非讀到書就代表你好叻，當然想做律師或者醫生，那就一定要讀啦，但讀不到書並非代表你不成功。」

Toby續稱：「可能對男孩子會多點期望，但是我跟丈夫沒有這方面壓力，不會刻意去催逼他們，某些人並非是讀書材料，要搵方法發揮他的所長。」Toby笑言大仔Roman遺傳了其演戲細胞：「他太似我，太恐怖啦，我跟爺爺都看到翻白眼，他的表情和動作很好有趣。」

▲ 梁家樹很疼錫孫仔。

養兒方知父母恩

當了媽媽兩年，令Toby改變很多，令她學懂忍耐，Toby說：「跟一個不明白你的人說道理，又要去安撫一個不明白你的人，這是很大挑戰。孩子是沒原因去喊，他們不明白為何被懲罰，你一定要有耐心去教導他，在耳邊『哦』他，但又不可太煩。」

經歷過艱辛生孩子的過程，Toby深深體會母愛的偉大，他說：「生完之後被推入病房，望見媽咪在等候著，那刻我已經流眼淚對她說：『媽咪l love you』，因為真的好辛苦。」

回想年青時曾令父母親操心，Toby也感到內疚，「小朋友就是這樣子，最重要是此刻變成如何，你沒可能expect一個人全程都好乖，總會曳過、玩過和令父母激心，最重要是他們看到那過程，相信現在看到我的轉變、成長和進步，他們都會很感恩。」

▲ 梁靖琪當媽媽後，明白父母的偉大和辛勞。

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感謝父母支持

2014年，Toby跟第一任丈夫黃敏豪離婚，在這段失意的時期，父母的支持是很重要，她說：「無論經歷甚麼事情，相信每一位父母都會支持自己兒女，無錯過又怎學懂甚麼是對？人沒可能長期處於高峰，如果我甚麼也懂得的話，就不會成就現在的我，」

Toby續說：「令我明白這種性格不合適在圈中生存，亦明暸在這圈子有太多對眼望著你，你應該如何自處呢？那一刻令我學曉好多。」

化妝 ： Stephen Lau @StephenMakeup

髮型 ：Michael lam @ Beijing hair culture

場地提供：Mini hotel Causeway Bay

記者：游艾維