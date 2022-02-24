【第五波疫情】夏寶龍：香港防控形勢十分嚴峻　近期要加快推進方艙醫院建設

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（中通社圖片）

本港第五波疫情嚴峻，港澳辦主任夏寶龍昨日在深圳主持召開支援香港抗疫工作第五次協調會，聽取專班近期工作匯報。會議強調，香港疫情正處於快速傳播階段，特區在檢測能力、醫療收治和隔離管控等方面的壓力持續加大，防控形勢十分嚴峻。夏寶龍指，近期要加快推進方艙醫院和應急醫院建設，協助特區政府做好開展全民核酸檢測各項準備工作

會議認為，專班各工作組在短短一周時間，按照中央決策部署、在組織專家指導防控、建設隔離設施、保障醫療和生活物資供應等方面做了大量紮實有效的工作，為支持特區政府和香港社會各界抗擊疫情發揮了重要作用。



夏寶龍表示，對防控香港的疫情既要充滿信心，又要更紮實科學地做好援助工作，專班各參戰單位必須保持昂揚鬥志，迎難而上，加強團結協作，全力抓好援港抗疫各項工作落實，以工作實效全力支持香港特區政府履行好主體責任，團結香港社會各界打贏防疫抗疫保衛戰。

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記者：陳葆琳