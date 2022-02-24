【提早暑假】國際學校冀按原定時間表上網課及考試 教育局擬彈性處理恐造成不公
全港中小學及幼稚園須提早於3至4月放暑假、騰空校舍作為全民強制檢測站等，政府指明適用於國際學校。不過，多間國際學校向教育局提出，有關安排會嚴重打亂考試及師生暑假回鄉探親等安排，冀按原有校曆表繼續上網課及考試，據校方引述教育局稱可考慮其需要作彈性安排，並會於下周給予更清晰指引；教育界立法會議員朱國強指若國際學校可獲豁免，恐對其他本地學校造成不公，籲局方作決定時平衡防疫及業界困難。
提早放暑假打亂師生回國計劃 引起教師合約法律問題
特首林鄭月娥於周二（22日）宣布，全港學校將原定7至8月的暑假，提前到3至4月，4月底復活節假後始分階段恢復面授課，指明安排同時適用於國際學校及特殊學校，只有大專院校可自行安排教學。（詳情即看：【下一頁】）
多間國際學校昨日（23日）向家長發電郵，綜合其內容指逾90間國際學校代表昨午與教育局透過Zoom視像會議，多校一致認為政府提出的提早放暑假安排，會對其造成負面及破壞性影響，包括影響考試、師生無法在原定暑假回國探親等，以及會引起其他僱佣合約及暑假進行的校舍維修合約法律問題等。
教育局考慮國際校需要 擬作彈性安排
多校引述局方在會面上稱，會就國際學校的需要考慮予以彈性安排，並會於下周給予更清晰指引，有學校更獲悉政府擬讓國際學校獲得豁免。
有學校稱目前仍然計劃在3至4月維持原有網上教學安排，可就全民強制檢制而就復活節假期作出調動，但仍有待當局確認有關檢測日期，並希望按原定時間表於3至6月進行公開考試等。
教育局回覆查詢表示，一直與國際學校保持聯絡，會考慮按其不同需要及情況，為其提供彈性安排，局方會參考業界意見，在短期內公布詳細安排。
議員斥豁免國際學校造成不公 「等於特首無講過」
朱國強認為，若當局豁免國際學校教師毋須放「暑假」，可繼續回校授課，會造成不公，「學校停課就係要嚟做檢疫、打針center，盡量做到師生都唔返學，如果係就等於特首無講過。」
他續說，事前未聞政府就提早放暑假事宜諮詢業界，理解政府決定來得急，但過去經歷多次暫停面授，認為教育局應預早意識到國際學校會出現此類問題，強調當局決定需平衡防疫及業界困難；他亦提出支持當局容許師生均留在家中上網課，既不會造成播疫風險，對於部分要收足12個月學費的幼稚園及幼兒中心，亦有機會減輕經濟困難。
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記者：馮琪雅