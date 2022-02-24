【提早暑假】國際學校冀按原定時間表上網課及考試　教育局擬彈性處理恐造成不公

▲ 多間國際學校近日向教育局提出提早放暑假會打亂考試及師生回鄉等安排。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園須提早於3至4月放暑假、騰空校舍作為全民強制檢測站等，政府指明適用於國際學校。不過，多間國際學校向教育局提出，有關安排會嚴重打亂考試及師生暑假回鄉探親等安排，冀按原有校曆表繼續上網課及考試，據校方引述教育局稱可考慮其需要作彈性安排，並會於下周給予更清晰指引；教育界立法會議員朱國強指若國際學校可獲豁免，恐對其他本地學校造成不公，籲局方作決定時平衡防疫及業界困難。

提早放暑假打亂師生回國計劃 引起教師合約法律問題

特首林鄭月娥於周二（22日）宣布，全港學校將原定7至8月的暑假，提前到3至4月，4月底復活節假後始分階段恢復面授課，指明安排同時適用於國際學校及特殊學校，只有大專院校可自行安排教學。（詳情即看：【下一頁】）

多間國際學校昨日（23日）向家長發電郵，綜合其內容指逾90間國際學校代表昨午與教育局透過Zoom視像會議，多校一致認為政府提出的提早放暑假安排，會對其造成負面及破壞性影響，包括影響考試、師生無法在原定暑假回國探親等，以及會引起其他僱佣合約及暑假進行的校舍維修合約法律問題等。

教育局考慮國際校需要 擬作彈性安排

多校引述局方在會面上稱，會就國際學校的需要考慮予以彈性安排，並會於下周給予更清晰指引，有學校更獲悉政府擬讓國際學校獲得豁免。

有學校稱目前仍然計劃在3至4月維持原有網上教學安排，可就全民強制檢制而就復活節假期作出調動，但仍有待當局確認有關檢測日期，並希望按原定時間表於3至6月進行公開考試等。

教育局回覆查詢表示，一直與國際學校保持聯絡，會考慮按其不同需要及情況，為其提供彈性安排，局方會參考業界意見，在短期內公布詳細安排。

議員斥豁免國際學校造成不公 「等於特首無講過」

朱國強認為，若當局豁免國際學校教師毋須放「暑假」，可繼續回校授課，會造成不公，「學校停課就係要嚟做檢疫、打針center，盡量做到師生都唔返學，如果係就等於特首無講過。」

他續說，事前未聞政府就提早放暑假事宜諮詢業界，理解政府決定來得急，但過去經歷多次暫停面授，認為教育局應預早意識到國際學校會出現此類問題，強調當局決定需平衡防疫及業界困難；他亦提出支持當局容許師生均留在家中上網課，既不會造成播疫風險，對於部分要收足12個月學費的幼稚園及幼兒中心，亦有機會減輕經濟困難。

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記者：馮琪雅