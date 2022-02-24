【光污染】環團指旺角光污染超國際標準近9倍　盼明年助政府制訂評估標準

▲ 有環團指旺角光污染超國際標準近9倍。（資料圖片）

環保團體綠惜地球就香港光害問題，在「世界生態城市高峰會」發表報告，指出本港光害重災區的光害程度，超出國際標準約9倍，惟環境局的應對措施未能有效監管。

本港街道燈光眾多，其中用以宣傳的LED的屏幕、招牌、廣告牌等容易造成光害，甚至影響附近民居。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗引述環保署數據指出，本港光污染投訴數字由2011年的234宗，升至2020年的373宗，升幅約為59%。

他續指，雖然環境局於2016年設立戶外燈光約章，以自願形式設定熄燈時間，但投訴數字未有回落，反而由當年的335宗，進一步上升至2020年的373宗，質疑約章成效有限。

為量化光害情況，綠惜地球、香港科技大學及奧雅納工程顧問公司由2018年起合作研究，在3年間多次前往旺角西洋菜街近家樂坊，及尖沙嘴樂道及漢口道一帶街道，進行光度測量。

其結果發現，兩地的平均亮度 (勒克斯 (lux))分別為223lux 及124lux，較國際照明委員會（CIE）標準的約25lux，超出8.9倍；亦為路政署道路照明指標80 lux的2.8及1.6倍。

研究團隊正收集本港更多地區的光度數據，預計在明年能建立量化評估方法，供政府制訂光污染評估標準，希望未來能平衡商業宣傳和居民利益。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚