  • 15°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【披露文件】被指借取按揭貸款600萬　福臨門公司入稟要求財務公司披露文件

社會 15:50 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

福臨門公司入稟要求財務公司披露文件。（資料圖罪）

知名粵菜酒家福臨門酒家日前透過公司入稟高等法院，要求法庭頒令1間財務公司披露文件，有關福臨門酒家被指曾借貸按揭貸款600萬元，要求該財務公司交出有關借貸協議及有關借貸證明文件，另須交出被指曾作二按貸款之文件，以及由酒家第三代負責人徐德強及其父親徐沛鈞等作為二按擔保人之證明文件。

原告福臨門酒家有限公司；答辯人善橋財務有限公司。

入稟狀指出，原告要求法庭頒令答辯人披露的文件包括，原告被指於2020年5月14日曾向答辯人借下按揭貸款600萬，要求答辯人披露有關協議及借貸證明文件。

入稟狀續指，原告被指於2021年7月13日，曾向答辯人申請二按貸款，並由福臨門第三代負責人徐德強及其胞妹徐淑華，以及父親徐沛鈞作為擔保人，原告要求答辯人披露有關證明文件作檢視。高院已訂於3月16日，處理訴訟前披露文件申請。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【第五波疫情】梁卓偉促未來10周盡快提升兒童接種率　否則復課會致另一波疫情
今日 15:18
【第五波疫情】梁卓偉促未來10周盡快提升兒童接種率　否則復課會致另一波疫情
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
今日 15:23
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
【提早暑假】國際學校冀按原定時間表上網課及考試　教育局擬彈性處理恐造成不公
今日 15:30
【提早暑假】國際學校冀按原定時間表上網課及考試　教育局擬彈性處理恐造成不公

你可能感興趣

【第五波疫情】梁卓偉促未來10周盡快提升兒童接種率　否則復課會致另一波疫情
今日 15:18
【第五波疫情】梁卓偉促未來10周盡快提升兒童接種率　否則復課會致另一波疫情
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
今日 15:23
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
【提早暑假】國際學校冀按原定時間表上網課及考試　教育局擬彈性處理恐造成不公
今日 15:30
【提早暑假】國際學校冀按原定時間表上網課及考試　教育局擬彈性處理恐造成不公
經濟 按揭貸款 借貸

最高瀏覽

【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
11:19 2022/02/23
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
11:26 2022/02/23
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠