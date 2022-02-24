【披露文件】被指借取按揭貸款600萬　福臨門公司入稟要求財務公司披露文件

▲ 福臨門公司入稟要求財務公司披露文件。（資料圖罪）

知名粵菜酒家福臨門酒家日前透過公司入稟高等法院，要求法庭頒令1間財務公司披露文件，有關福臨門酒家被指曾借貸按揭貸款600萬元，要求該財務公司交出有關借貸協議及有關借貸證明文件，另須交出被指曾作二按貸款之文件，以及由酒家第三代負責人徐德強及其父親徐沛鈞等作為二按擔保人之證明文件。

原告福臨門酒家有限公司；答辯人善橋財務有限公司。

入稟狀指出，原告要求法庭頒令答辯人披露的文件包括，原告被指於2020年5月14日曾向答辯人借下按揭貸款600萬，要求答辯人披露有關協議及借貸證明文件。

入稟狀續指，原告被指於2021年7月13日，曾向答辯人申請二按貸款，並由福臨門第三代負責人徐德強及其胞妹徐淑華，以及父親徐沛鈞作為擔保人，原告要求答辯人披露有關證明文件作檢視。高院已訂於3月16日，處理訴訟前披露文件申請。

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記者：林育慧