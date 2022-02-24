【航班熔斷】港府延長9國航班熔斷至4月下旬　梁卓偉指應趁疫情讓當地港人回港

▲ 港府延長9國航班熔斷至4月下旬，梁卓偉指應趁疫情讓本地港人回港 。（陳國峰攝）

政府昨日（23日）公布，將延長就澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施的地區性航班「熔斷機制」至4月20日。惟政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，若至4月底才讓當地港人回港，風險會比現在更大，應趁本地疫情持續讓當地港人回港。

梁卓偉解釋，回港港人上機及到港後須檢測陰性，再進行隔離。而現時本港疫情嚴峻，社區存在多條傳播鏈，每兩、三日確診數字便幾何式上升，滯留當地港人感染風險不會比居於社區的港人高。而他預料，第五波疫情會在4月底退卻，如待「清零」後再讓當地港人回港，或帶來更多由外國來港，引致本地爆發的風險。梁卓偉表示，有關9國航班禁飛令，當局應要「再考慮」。

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記者：黃穎津