【第五波疫情】9歲男童今早昏迷入院經搶救不治　成疫下第4名離世染疫童

▲ 9歲男童今早昏迷入院經搶救不治，成疫下第4名離世染疫童。

本港第五波新冠疫情嚴峻。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，一名9歲男童今早突然昏迷已沒心跳，其後由救護人員在救護車上為他做急救，被送往聯合醫院後再獲兒科醫生急救，惟至今早7時不治離世，由於離世突然，院方為其檢測後驗出帶有新冠病毒，這宗個案會在明日死亡數字公布；劉家獻表示，該名男童沒接種過疫苗，在2至3歲確定有肌肉遺傳病，其入院前紀錄沒其他特別病徵，「有啲攰」，但沒嘔、肚瀉，「由出事至過身只有數小時」，個案將交予死因庭進一步調查個案死因。

食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻記者會交代最新疫情。

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記者：鄧凱文