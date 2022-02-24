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【第五波疫情】過去24小時再多50人離世　45人屬60歲以上長者

社會 16:45 2022/02/24

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（梁偉榮攝）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（24日）新增8,798宗確診個案，3宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案17,269宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局表示，現時共有4,642名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾1,600名病人在社區隔離設施隔離。

劉家獻表示，過去24小時再多33名病人情況危殆；49人情況嚴重；另有50人離世，涉及35男15女，年齡是52歲至97歲。當局分析當中有45人是60歲以上，31位是80歲以上，只有6人已打兩針， 2人已打一針，反映有42人沒有打針。

5名較年輕的病人詳情：

  • 52歲男死者，老人院院友，本身行動不良，2018年曾腦內出血
  • 53歲男死者，有癌症已擴散到身體不同位置
  • 56歲男死者，院舍病人，有早老性腦退化
  • 58歲男死者，有類風濕關節炎，曾中風，免疫力低
  • 60歲女死者，有腦腫瘤，在接受化療

由於數據滯後，當局公布，2月21日及22日有17名病人離世，涉及12男5女，年齡介乎68歲至93歲，4宗為60歲至80歲、3宗為80歲以上，17宗個案只有1宗是21日的死亡個案，其餘為22日的死亡個案。

第五波疫情至今，有255名病人在公立醫院離世，除了3名小童外，其餘大部分是長者，疫情至今共有460名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多257病人已出院。

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記者：李榮忠

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