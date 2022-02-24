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【財政預算案2022】派1萬元消費券帶動評分急升　陳茂波最新47.6分創上任新高

政治 16:15 2022/02/24

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財政司司長陳茂波昨日發表，本屆政府最後一份財政預算案。

財政司司長陳茂波昨日宣讀，今屆政府任內最後一份財政預算案，並宣布再派發1萬元消費券。調查發現，42%受訪市民滿意預算案，帶動陳茂波急升5.3分，創上任以來最高的47.6分。

香港民意研究所，昨日宣讀預算案後，進行即時調查。結果顯示，陳茂波在宣讀預算案後，最新評分為47.6分，較宣讀前的42.3分，急升5.3分。今次評分亦破了他在2017年，首次發表預算案後的47.4分，成為他上任以來最高評分。

而最新支持率淨值為6%，亦較宣讀前的3%，上升3個百份點，亦是歷來發表6份預算案後，支持率淨值最高的一次。

預算案評分方面，今年預算案得51.8分，是陳茂波歴來6份預算案中，評分排第三高分。

另外，有42%受訪市民表示，滿意新一份預算案，27%人表示不滿意，滿意率淨值為15%，與他在2017年發表的首份預算案並列第二，但略低於前年預算案的19%，他在當時宣布派發1萬元現金。

香港民意研究所昨日以電話訪問及網上調查，成功訪問917名市民，調查結果已撇除不清楚預算案內容的被訪者。

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記者：胡偉明

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