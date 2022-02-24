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【防疫抗疫基金】政府改裝未入伙公屋作隔離設施　擬向受影響家庭派8000元津貼

社會 16:22 2022/02/24

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政府改裝未入伙公屋作隔離設施。（資料圖片）

政府早前宣布，將未入伙的粉嶺皇后山邨第一和第七座，以及葵涌荔景邨恒景樓改裝作隔離設施。有約1,260個已獲預配的家庭要延遲入伙。

被徵用的皇后山邨第一和第七座，共提供超過2500個單位，當中有約880名公屋申請者已接受預配第一座單位；第七座則未開始進行預配。荔景邨恒景樓提供540個單位，約380名公屋申請者已接受預配。

據了解，政府決定動用防疫抗疫基金，向以上受影響公屋申請者發放8,000元的一次性特惠津貼。由此計算，津貼總額約為1,008萬元。

據悉，皇后山邨第二至第六座仍有可供編配的單位 。房屋署計劃按皇后山邨受影響公屋申請者的申請次序，將合適單位重新編配給他們。如申請者不接受，亦可等待單位由社區隔離設施恢復為公屋大廈用途 。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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