【抗疫藥物】網民抗疫狂買14款成藥喉糖　專家解構常見中西成藥功效禁忌

▲ 專家解構常見成藥的功效，並指出使用注意事項。

疫症肆虐，為抗病毒，不少市民購入中西成藥、喉糖，以備不時之需。有網民在facebook群組「香港抗疫關注組」展示近日購得的藥物、保健品，包括連花清瘟膠囊、板藍根、必理痛、藥水、維他命C沖劑以及喉糖龍角散等約14款產品，表示「自己瀨嘢，自己救」。有人指，中西成藥一起服用，恐怕更危險。藥石亂投，確有機會弄巧反拙，甚至加重病情。

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TOPick綜合專家就常見成藥、喉糖所提供的資料，解構其功效及使用禁忌。孕婦、幼童、長期病患者、長者勿自行服藥，應咨詢註冊中西醫後對症下藥。

1. 連花清瘟膠囊

最近不少市民搶購此藥，事實上並非人人適用。註冊中醫師林家揚指出，連花清瘟膠囊有清瘟解毒、宣肺泄熱功效，所適用的證型為流行性感冒（熱毒襲肺證），症狀包括：發燒或高燒；惡寒（輕度）；頭痛；肌肉痠痛；咽乾咽痛；鼻塞流涕（色黃或稠）；咳嗽（痰黃或質黏）；舌偏紅、苔黃或黃膩等。

惟此藥不是保健品、萬靈丹。部份成分更有少許毒性，不宜長期或大量使用。同時，要視乎疾病和體質情況使用。若體質不合適卻服用，反而會削弱正氣（免疫力），減低身體的抗病能力。兒童、孕婦、脾胃虛弱者等多類人士均不宜服用。有關此藥成分、使用注意事項等詳細資料，請【按此】

2. 藿香正氣散

藿香正氣散雖被列為治療新冠肺炎可用藥物之一，但亦非人人適用。註冊中醫師林家揚指，此藥有解表化濕、理氣和中功效，主治外感得寒、內傷濕滯，應用於治療四時感冒、食傷、水土不服、腸胃炎等症狀。同時，此藥只治寒濕症狀，若有熱症一定不能使用。有關此藥成分、使用禁忌、劑型等詳細資料，請【按此】

▲ 有市民購買不少中西成藥、喉糖，抗疫自救。（facebook群組「香港抗疫關注組」）

3. 銀翹散

「頭暈身㷫」，銀翹散可用來「看門口」？註冊中醫師馬琦傑表示，銀翹散有辛涼解表、清熱解毒功效。此藥適用於溫病初起，出現風熱感冒、惡寒、鼻咽乾熱、咳嗽咽痛症狀的患者，但不適用於紓緩風寒症狀。孕婦要慎用此藥。

4. 板藍根

板藍根也可防疫？註冊中醫師彭子芯表示，此藥針對性較為單一，適合症狀簡單輕微者，即只出現咽喉腫痛、口乾渴症狀，而沒有發燒身痛等不適症狀的人士。她強調，板藍根不適合用來預防疫症，或用於症狀較複雜、程度較重或寒性感冒人士身上。

5. 小柴胡湯

馬琦傑醫師表示，此湯有和解少陽功效，適用於時熱時冷、食慾不振、頭暈、作嘔作悶、口苦咽乾等症，及外感風寒或感冒中後期所屬少陽症，但不適用於風熱症狀。孕婦、陰虚血少人士慎用。

6. 葛根湯

馬醫師指，此湯作用為解肌發汗、調和營衛，適用於因外感風邪所引致的感冒。若初起不適，如怕冷、頸膊疼痛、肌肉酸痛、頭痛發熱及鼻塞等症狀均適用。不適用於風熱症狀。孕婦要慎用。

7. 必理痛

必理痛為含撲熱息痛的止痛藥。此藥主要用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但無消炎功效，藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

8. 日本白兔牌EVE

EVE為含布洛芬成分的非類固醇消炎止痛藥。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾受訪指，此類藥物有退燒、止痛、消炎。若身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可服用布洛芬。但布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士要慎服。有關接種疫苗後服用止痛藥的迷思，請【按此】。

9. 龍角散

龍角散喉糖聲稱可紓緩咳嗽、化痰、止喉嚨痕。消委會曾發現，本港市面售賣的龍角散喉糖，發現全部均不含註冊西藥或中成藥成分，不能歸類為藥品物，只能歸類為食品。其中一款龍角散含糖量更達91.2%，若日食6粒，則已經接近世衞建議的成人攝入限量（50克）的一半。日本官方教分真假包裝，詳情請【按此】。

香港中文大學中醫學院臨床部主任梁晶博士曾受訪指，糖在中醫理論內主要易生痰濕，如病人咽部不舒伴痰多，則不應再進食過多的糖，以免聚濕生痰。消委會則建議，必須認清喉糖成分，注意喉糖的糖含量，因經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題。

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責任編輯：羅嘉欣