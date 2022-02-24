【癌症抗疫】染疫後能否繼續服用標靶藥？ 解構癌症病人3大常見藥物陷阱
新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數節節上升，身體比較虛弱的癌症患者如不幸染疫，或會為如何治療感到徬徨。臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊最近就在Facebook分享，染疫的癌症病人經常會遇到3個藥物陷阱，當中包括藥物重疊、服用標靶藥及服藥指示上的問題。
常見陷阱一：藥物重疊
黃麗珊指出，腫瘤病人一旦染疫其實很難可以找到醫生按着自己的情況開藥，病人一般在家裏都有很多不同類型的藥物看門口，可能已經處理到大部份症狀。如果在家的藥物足夠處理症狀，她提醒千萬不要對外再加上其他成藥。
她表示，一般在藥房可以買得到的成藥，都是一片藥片含多種藥物，例如：
|用途
|撲熱息痛 Paracetamol (對乙酰氨基酚 Acetaminophen) 325毫克
|止痛退燒，減輕頭痛、肌肉酸痛及咽喉痛等症狀
|馬來酸氯苯那敏 Chlorpheniramine Maleate 2毫克
|舒緩流鼻水、打噴嚏、淚眼及眼部痕癢等過敏症狀
|鹽酸去氧腎上腺素 Phenylephrine Hydrochloride 5毫克
|舒緩鼻塞，令呼吸更為暢順
|那可汀 Noscapine 12.5毫克
|抑制咳嗽
|鹽酸溴己新 Bromhexine Hydrochloride 4毫克
|溶解或分解痰液，以降低痰液粘性
|愈甘醚Guaiphenesin 100毫克
|降低濃痰的粘性，舒緩咳嗽
如果按照指示同時服用成藥 （即每天四次、每次兩片）以及其他家裏的儲備藥例如 Paracetamol及Chlorpheniramin，那麼便有機會重疊使用同一類藥物，即是過量服用藥物，有機會對身構成影響，需要小心。
常見陷阱二：繼續服用有風險的抗癌藥物
黃麗珊表示，對於抗癌的標靶治療，由於是口服藥物，大部分病人都有很多迷思，不知道是否可以繼續服用，因為感覺上標靶藥的副作用不大。但她指出，不同類型的腫瘤使用不同類型的標靶藥，所以很難一概而論：
因為每一種標靶藥的副作用都會不同，而且並不是不會影響免疫力（乳癌口服標靶藥物 CDK 4/6抑制劑有機會導致白血球下降影響抵抗力），有一些標靶藥亦會有機會引致肺炎（肺癌標靶藥有機會引致發炎），亦有些標靶藥會引致口損肚屙等等，有機會令感染症狀加劇，所以亦不能低估標靶藥物對身體的影響。
她表示，即使在未有疫情之前，病人如出現輕微病徵有如普通傷風感，醫生都慣常會建議病人休息7至10天，有待傷風感冒病徵好轉，才繼續服用標靶，而短暫停止標靶藥治療對病情的影響一般都不大。
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她續稱，雖說絕大部分染疫的病人症狀都是輕微，但畢竟癌症病人抵抗力比較弱，對比正常人併發症的風險亦會比較高，病情變化可以比較大及反覆。短暫暫停標靶藥物治療，可以讓病人充分掌握染疫後的病情變化，如果病情急速惡化便需要即時求診。
如果病人在病情惡化期間繼續服用標靶藥物，她也表示：「作為醫生其實亦很難分別情況是否單純感染的惡化，或者是因為兩者互相有影響而引致。」她指經常觀察到癌症病人非常擔心自行暫停服用標靶，會令腫瘤病情惡化，卻忘記了自身感染 COVID 併發症的機會比正常人高：
其實，臨床經驗上，短暫暫停標靶藥物治療對於絕大部分對病情的影響是很低的。當然，如果可以聯絡到主診腫瘤科醫生／團隊就著自己的情況作出適當的建議最為理想。
她表示，平時在公立醫院覆診的癌症病人一旦染疫，覆診便會延期，標靶藥物儲備上也會有真空期。因此，她建議病人可以考慮在感染初期、病徵比較辛苦的時候暫停標靶藥，在病徵好轉以及康復的時候才繼續服用手上所有的標靶儲備，等待下一次腫瘤科覆診，次序上會比較理想。
常見陷阱三：太遵守服用藥物指示
黃麗珊分享，曾經遇過一位本身有高血壓、糖尿以及高血脂問題的老婆婆，現在正在服用第三代標靶藥物對抗肺癌。當婆婆染疫後身體狀況比較虛弱，血壓比較低，但是仍非常準時服用血壓藥，結果血壓低上加低，造成虛弱感。
她指出，其實長者的身體情況比較虛弱，變化亦比較大，更加需要定時監測血壓脈搏以及血含氧量來調整其他藥物，例如在沒有胃口、血糖偏低的時候仍然服食糖尿藥的話，有機會導致休克，所以她提醒病人要小心，要注意變通。
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責任編輯：陳昊淋