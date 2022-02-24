【癌症抗疫】染疫後能否繼續服用標靶藥？　解構癌症病人3大常見藥物陷阱

▲ 臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊，解構癌症病人染疫後3大常見藥物陷阱。

新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數節節上升，身體比較虛弱的癌症患者如不幸染疫，或會為如何治療感到徬徨。臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊最近就在Facebook分享，染疫的癌症病人經常會遇到3個藥物陷阱，當中包括藥物重疊、服用標靶藥及服藥指示上的問題。

常見陷阱一：藥物重疊

黃麗珊指出，腫瘤病人一旦染疫其實很難可以找到醫生按着自己的情況開藥，病人一般在家裏都有很多不同類型的藥物看門口，可能已經處理到大部份症狀。如果在家的藥物足夠處理症狀，她提醒千萬不要對外再加上其他成藥。

她表示，一般在藥房可以買得到的成藥，都是一片藥片含多種藥物，例如：

用途 撲熱息痛 Paracetamol (對乙酰氨基酚 Acetaminophen) 325毫克 止痛退燒，減輕頭痛、肌肉酸痛及咽喉痛等症狀 馬來酸氯苯那敏 Chlorpheniramine Maleate 2毫克 舒緩流鼻水、打噴嚏、淚眼及眼部痕癢等過敏症狀 鹽酸去氧腎上腺素 Phenylephrine Hydrochloride 5毫克 舒緩鼻塞，令呼吸更為暢順 那可汀 Noscapine 12.5毫克 抑制咳嗽 鹽酸溴己新 Bromhexine Hydrochloride 4毫克 溶解或分解痰液，以降低痰液粘性 愈甘醚Guaiphenesin 100毫克 降低濃痰的粘性，舒緩咳嗽

如果按照指示同時服用成藥 （即每天四次、每次兩片）以及其他家裏的儲備藥例如 Paracetamol及Chlorpheniramin，那麼便有機會重疊使用同一類藥物，即是過量服用藥物，有機會對身構成影響，需要小心。

常見陷阱二：繼續服用有風險的抗癌藥物

黃麗珊表示，對於抗癌的標靶治療，由於是口服藥物，大部分病人都有很多迷思，不知道是否可以繼續服用，因為感覺上標靶藥的副作用不大。但她指出，不同類型的腫瘤使用不同類型的標靶藥，所以很難一概而論：

因為每一種標靶藥的副作用都會不同，而且並不是不會影響免疫力（乳癌口服標靶藥物 CDK 4/6抑制劑有機會導致白血球下降影響抵抗力），有一些標靶藥亦會有機會引致肺炎（肺癌標靶藥有機會引致發炎），亦有些標靶藥會引致口損肚屙等等，有機會令感染症狀加劇，所以亦不能低估標靶藥物對身體的影響。

她表示，即使在未有疫情之前，病人如出現輕微病徵有如普通傷風感，醫生都慣常會建議病人休息7至10天，有待傷風感冒病徵好轉，才繼續服用標靶，而短暫停止標靶藥治療對病情的影響一般都不大。

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她續稱，雖說絕大部分染疫的病人症狀都是輕微，但畢竟癌症病人抵抗力比較弱，對比正常人併發症的風險亦會比較高，病情變化可以比較大及反覆。短暫暫停標靶藥物治療，可以讓病人充分掌握染疫後的病情變化，如果病情急速惡化便需要即時求診。

如果病人在病情惡化期間繼續服用標靶藥物，她也表示：「作為醫生其實亦很難分別情況是否單純感染的惡化，或者是因為兩者互相有影響而引致。」她指經常觀察到癌症病人非常擔心自行暫停服用標靶，會令腫瘤病情惡化，卻忘記了自身感染 COVID 併發症的機會比正常人高：

其實，臨床經驗上，短暫暫停標靶藥物治療對於絕大部分對病情的影響是很低的。當然，如果可以聯絡到主診腫瘤科醫生／團隊就著自己的情況作出適當的建議最為理想。

她表示，平時在公立醫院覆診的癌症病人一旦染疫，覆診便會延期，標靶藥物儲備上也會有真空期。因此，她建議病人可以考慮在感染初期、病徵比較辛苦的時候暫停標靶藥，在病徵好轉以及康復的時候才繼續服用手上所有的標靶儲備，等待下一次腫瘤科覆診，次序上會比較理想。

常見陷阱三：太遵守服用藥物指示

黃麗珊分享，曾經遇過一位本身有高血壓、糖尿以及高血脂問題的老婆婆，現在正在服用第三代標靶藥物對抗肺癌。當婆婆染疫後身體狀況比較虛弱，血壓比較低，但是仍非常準時服用血壓藥，結果血壓低上加低，造成虛弱感。

她指出，其實長者的身體情況比較虛弱，變化亦比較大，更加需要定時監測血壓脈搏以及血含氧量來調整其他藥物，例如在沒有胃口、血糖偏低的時候仍然服食糖尿藥的話，有機會導致休克，所以她提醒病人要小心，要注意變通。

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責任編輯：陳昊淋