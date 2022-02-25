【提前暑假】10個兒童學習免費網站　眼睛旅遊+動畫+遊戲+歷史+通識【附連結】

▲ 全港幼稚園、中小學今年3、4月提前放暑假，留家避疫精選10個兒童消閒學習免費網站。

政府早前宣布全港學校於3月提前暑假，至復活節假期後，才陸續復課。不過，不少家長擔心子女突然放暑假，學業進度未能跟上，TOPick精選了10個免費網站，範圍涵蓋眼睛旅遊、動畫、遊戲、歷史、通識，讓大家停課不停學。

最新影片推介：

1. 看動畫 ‧ 學歷史

每集動畫短片長約7分鐘，10集動畫的歷史人物橫跨多個朝代，來自不同階層，包括先秦道家代表人物莊子、漢代《史記》作者司馬遷和「造紙」的蔡倫、三國時期鞠躬盡瘁的諸葛亮、南北朝數學家祖冲之、唐代「皇帝天可汗」李世民、明朝七次下西洋的鄭和以及引進西學的徐光啟、清代銷鴉片的民族英雄林則徐，更首度加入女性角色——傳揚「愛的哲學」的作家冰心。

該項目由教大的專家團隊負責，成員均是中國歷史、文化及文學方面的專家，動漫均配以粵語、普通話（繁／簡體版）及英語旁白，並附參考教案、工作紙，原本作為便利教師施教用，但在提前放暑假的環境下，家長若希望引導子女學習，也可作參考之用，否則，讓孩子輕輕鬆鬆在家避疫時看看動畫，亦可增進對中國歷史文化的認識及興趣。

20位動畫人物包括︰孔子、莊子、屈原、張騫、司馬遷、蔡倫、張衡、諸葛亮、祖冲之、唐太宗、杜甫、文天祥、鄭和、李時珍、徐光啟、康熙、林則徐、孫中山、蔡元培、冰心。

網址︰https︰//achist.mers.hk/chihistoryanime/

▲ 教大的「看動畫 ‧ 悟生命 ‧ 學品德」學習古人的情操。（網頁截圖）

2.看動畫 ‧ 悟生命 ‧ 學品德

教大的另一個動畫項目，以生動活潑的動漫呈現10位歷史人物生平事蹟，啟發孩子學習歷史、文化和品德情意，每輯動漫均配以粵語、普通話及英語旁白，可增進學生對歷史文化的認識及興趣。

10位歷史人物包括︰忠誠堅毅的岳飛、公正嚴明的包拯、有勇有謀的鄭成功、孝順體貼的緹縈、關愛為本的豐子愷、惺惺相惜的廉頗與藺相如、無私奉獻的南丁格爾、尊師重道的子貢、忠信義勇的關羽、睿智通達的蘇格拉底。

網址︰https︰//crse.eduhk.mers.hk/

3.看故事‧學中文

「草日動漫：小魚字游樂」同樣是教大的動漫項目，這個是以中國語文動漫故事、多媒體學習遊戲緊密相連，藉以介紹漢字結構、中國文字和語文的美感特徵以及中華文化，呈現中國傳統的價值觀和品德情意。多媒體學習遊戲的主題也是與動漫相關主題連繫，學習內容包括字、詞、句、段、篇章的認識，兼及中國成語、典故、文化，至於高階的學習方式包括寫作、故事創作和協作學習。動漫提供廣州話及普通話兩個版本，動漫文字版以規範書面語書寫。

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4.故宮博物院全景飽覽太和殿養心殿

疫情下不能旅遊，就讓眼睛在網上遊遊好了。在北京故宮博物院官網的「全景故宮」，以360度VR全景飽覽雪景下的故宮，包括太和殿、養心殿、延禧宮等。

5.秦始皇帝陵博物院欣賞兵馬俑

秦始皇陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」，不過，即使你到達現場觀看，一般也只可隔欄遠眺，現在上網就可以走入1至3號坑，近距離細觀俑像，當中包括著名的「立射俑」、「跪射俑」、「中級軍吏俑」和「高級軍吏俑」、「銅馬車」等。

▲ 秦始皇帝陵博物院網頁可近距離欣賞兵馬俑。（網頁截圖）

6.台灣文化部兒童文化館

「兒童文化館」網站以提升兒童閱讀興趣為目標，專屬兒童線上閱讀的園地，經由長期的線上繪本閱讀素材的累積，以及更具體地將文化主題相關的閱讀內容，製作成活潑又有互動性的動畫播放與遊戲，讓兒童能以輕鬆、活潑的方式來進行閱讀，進而培養閱讀習慣。因此，特別著重在創意與互動之表現上，經由創意與互動性的設計，讓兒童親近閱讀、喜愛閱讀、擁有對閱讀的熱情！頻道內容包括：主題閱讀區、繪本花園、聽書、聽唱兒歌等等。

7.美國紐約自然歷史博物館OLogy

美國紐約自然歷史博物館專為兒童製作的網站「OLogy」，內容涵蓋生物學、基因研究、海洋生物、古生物學、動物學、人類學、天文學、地球科學等，孩子可按不同興趣選覽，增廣見聞。另外，網站還備有不同種類的教材，包括文章、故事影片、小測驗及遊戲，是假期學習之選。

▲ 美國紐約自然歷史博物館專為兒童製作的網站OLogy，猶如一個網上博物館。（網頁截圖）

▲ 《國家地理雜誌》兒童版網頁，有介紹不同的動物話題的影片。（網頁截圖）

8.National Geographic國家地理雜誌兒童版

《國家地理雜誌》（National Geographic Magazine），是美國國家地理學會的官方雜誌，在國家地理學會1888年成立後的9個月開始發行第一期，深受讀者喜愛；而該雜誌更於1975年推出兒童版，為孩子提供多元化的知識。今次介紹的網頁，是國家地理雜誌的網上兒童版，假期最好為培養閱讀興趣及探索求知好奇的精神。

9.Curious George故事和遊戲

Curious George是一隻可愛的非洲猴子，但牠被數字搞得頭暈眼花，腦袋唔識轉。 喬治的朋友（那位戴黃帽男士）非常努力地照顧和提點，以圖挽救局面。孩子們，你能幫牠一把，把每幅圖的要求找出來嗎？

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10.ABC Kids的小手工、填色紙

ABC Kids是澳洲廣播公司轄下的頻道，在當地時間早上5時到晚上7:30之間，在每個澳洲當地頻道為 6 歲及以下的兒童播放節目。網上頻道包羅萬有，卡通、食物製作、遊戲、填色紙下載俱備，這個春季暑假不愁發悶了。

編輯：葉翠華