【聲夢JUNIOR】兩大熱門Aster Lau+Vici）率先跑出　一文盡睇《聲夢JUNIOR》參賽者資料

▲ 《聲夢JUNIOR》未開播就率先跑出兩大熱門。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》去年開播後屢獲好評，孕育出炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi） 、冼靖峰（Archie）等具備唱跳實力的樂壇新力軍；近月開始各自單飛的首屆聲夢學員，其歌曲在各大平台亦獲得亮麗成績。

有見《聲夢傳奇》叫好叫座，大台今年延續「聲夢」盛勢，除了落實開拍第二季外，本周日（2月27日）起一連三個星期日晚播出《聲夢JUNIOR》，今次主力集中培訓年僅11至15歲的青少年。

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經過大型遴選後，製作組先選出28名具有潛力的青少年參與集訓，再篩選出18位精英晉級，其中年紀最少的入圍參賽者更只有11歲。

為令18位參賽者得到最佳發揮，節目組根據各人所長分成3組，分別為Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及Battle。最終交出亮麗成績的4強參賽者，將能獲得《聲夢傳奇2》的參賽資格。

Vocal Group：（點擊查看參加者資料）

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Dance Group：（點擊查看參加者資料）

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Band Group：（點擊查看參加者資料）

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星級導師團隊

為了將18名參賽者的潛能於短時間內推向極致，製作組請來星級顧問團隊，包括歌唱顧問兼指導Christine Samson、舞蹈顧問兼指導Sunny Wong，以及樂隊顧問兼指導Supper Moment分別為三組進行特訓。

首屆「聲夢」學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、蔡愷穎（Lolita）及何晉樂（Rock）會擔任助教，菊梓喬（HANA）、譚嘉儀、連詩雅分別擔任訓導主任兼形象指導、康樂主任及紓壓大使。

黃翊、吳若希、糖妹、關心妍、胡鴻鈞、Gigi、Chantel、Yumi、Aska張馳豪等亦會先後以嘉賓身份亮相。

至於節目總監督則由資深音樂人郭偉亮（Eric Kwok）擔任，出名夠Mean、夠Harsh的郭偉亮竟在宣傳片中大讚參賽者潛能無限：「呢班細路嘅Talent比我想像中勁好多，我對娛樂圈未來發展好有信心。」

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兩大熱門率先跑出

雖然節目尚未開播，但於網上卻掀起了一定程度的期待指數，有兩名參賽者已率先跑出成為大熱門，分別是14歲的劉芷君（Aster Lau）以及14歲的莊殷玥（Vici）。

近日除有網民於《聲夢JUNIOR》宣傳片段留言表示期待，包括「聲夢已經建立了傳承，建立了精神，樂壇重現曙光」、「期待After Class後再有香港青春女團」、「有Eric Kwok已有保證」及「感覺更加新鮮」。

亦有網民於聲夢粉絲群組分享Aster與Vici早前的公開表演片段，其中9歲已為香港藝術體操港隊運動員的Aster，其《特務J》跳唱片段獲得好評，被指有潛力接師姐Yumi棒：「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」、「好吸睛」。

Vici則憑獻唱英文歌《Always Remember Us This Way》獲得關注度，網民普遍認為雖仍有進步空間，但對於Vici年紀少少能有如此唱功嘖嘖稱奇，並指其獨特魅力在於擁有憂鬱眼神。