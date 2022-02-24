【第五波疫情】徐德義指第五波疫情至今共錄6萬陽性個案　疫情蔓延趨勢未停

▲ 食物及衞生局副局長徐德義醫生。（資料圖片）

本港第五波疫情未見頂，食物及衞生局副局長徐德義今（24日）出席疫情記者會時表示，截止昨日第五波疫情錄得6萬宗陽性，據港大研究指2月16日的個案繁殖率是3.3，即一個案可以衍生3.3個案，顯示疫情仍很嚴重，蔓延趨勢未停，因此現行社交距離措施延續兩星期，同時收緊部分社交距離措施，包括包括在郊野公園亦要配戴口罩，以及食肆兩人一桌，室外做運動要帶口罩等。

另一項措施是全面實施疫苗通行證，今日起所有12歲以上人士，進入食肆和指明表列處所要接種至少一劑疫苗，屬於主動查核疫苗通行證的處所，掌管人要用驗證二維碼掃瞄器查核進入處所人士的疫苗接種紀錄，至於12歲以下兒童則須要求他們用表格申報及提供聯絡資料。

4類被動查核的處所，包括商場、百貨公司及市集等，市民進入要隨身攜帶疫苗接種紀錄或豁免證明書，以便被查核時展示。處所負責人要在處所入口和明顯位置展示指定格式公告，讓進入處所人士知道該處所是疫苗通行證適用處所。他提醒，處所負責人及顧客若違反相關指示會有罰則，處所負責人定罪可罰5萬元及監禁6個月，顧客則會罰5千元。

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記者：黃小冰