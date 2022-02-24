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【第五波疫情】救護車昨嚴重延誤處理個案達358宗　劉家獻再籲輕微者勿召救護車到急症室

社會 17:02 2022/02/24

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本港第五波疫情未見頂，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今（24日）出席疫情記者會時表示，消防處反映過去幾天均有逾3成召喚救護車的人士是輕症或沒病徵個案，令消防處昨日嚴重延誤處理的救助個案達358宗，情況非常嚴重。

他表示，快速測試陽性的人士要交樣本再複檢，輕症人士則希望可耐心等候，再呼籲切勿召喚救護車到急症室，以免妨礙急診服務及加大醫療系統負荷，確診者也可到指定診所求醫或致電熱線查詢。

劉家獻又表示，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急診室有大量求診病人，病情穩定的求診病人要等非常久的時間；尤其過去數天伊利沙伯醫院的急症室的診症量飆高，大量求診人士為沒有病徵或輕症患者，會影響急症室人流機容易產生感染問題，需要照顧的病人也須輪候較長時間，他又呼籲，若人多輪候時間長，希望大家接受不要將情緒發洩在醫療人員身上。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰

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