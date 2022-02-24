【醫護染疫】 醫護染疫7日後快檢陰性可復工　劉家獻：非常時期安排提供足夠人手

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第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（24日）新增8,798宗確診個案，3宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案17,269宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局昨日向員工發出「疫情快訊」，即日起要求確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工（詳情即看：【下一頁】）。

劉家獻解釋，目前疫情嚴峻，截至今日都有逾1600名醫管局職員感染，的確會影響到醫院前線的人手，目前全民皆兵，在有適當的感染控制措施下，非常時期希望實施一些安排去提供足夠的人手。

劉家獻指，整個安排有多名專家去進行分析，亦考慮過絕大部份的員工，因為有逾98%的員工已接種疫苗，專家參考過本地及外國的數據後，絕大部分的患者在7日後就已經沒有存活的病毒，故此相信措施是安全的。而且措施亦已與衞生防護中心溝通，措施亦獲通過解除限制。

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記者：李榮忠