  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫護染疫】 醫護染疫7日後快檢陰性可復工　劉家獻：非常時期安排提供足夠人手

社會 17:11 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（24日）新增8,798宗確診個案，3宗為輸入個案，其他為本地個案，另有呈報個案17,269宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局昨日向員工發出「疫情快訊」，即日起要求確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工（詳情即看：【下一頁】）。

劉家獻解釋，目前疫情嚴峻，截至今日都有逾1600名醫管局職員感染，的確會影響到醫院前線的人手，目前全民皆兵，在有適當的感染控制措施下，非常時期希望實施一些安排去提供足夠的人手。

劉家獻指，整個安排有多名專家去進行分析，亦考慮過絕大部份的員工，因為有逾98%的員工已接種疫苗，專家參考過本地及外國的數據後，絕大部分的患者在7日後就已經沒有存活的病毒，故此相信措施是安全的。而且措施亦已與衞生防護中心溝通，措施亦獲通過解除限制。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】過去24小時再多50人離世　45人屬60歲以上長者
今日 16:45
【第五波疫情】過去24小時再多50人離世　45人屬60歲以上長者
【第五波疫情】天水圍醫院周六起改作接收新冠病人　其他留醫病人將陸續轉去其他醫院
今日 16:56
【第五波疫情】天水圍醫院周六起改作接收新冠病人　其他留醫病人將陸續轉去其他醫院
【第五波疫情】徐德義指第五波疫情至今共錄6萬陽性個案　疫情蔓延趨勢未停
今日 16:41
【第五波疫情】徐德義指第五波疫情至今共錄6萬陽性個案　疫情蔓延趨勢未停

你可能感興趣

【第五波疫情】過去24小時再多50人離世　45人屬60歲以上長者
今日 16:45
【第五波疫情】過去24小時再多50人離世　45人屬60歲以上長者
【第五波疫情】天水圍醫院周六起改作接收新冠病人　其他留醫病人將陸續轉去其他醫院
今日 16:56
【第五波疫情】天水圍醫院周六起改作接收新冠病人　其他留醫病人將陸續轉去其他醫院
【第五波疫情】徐德義指第五波疫情至今共錄6萬陽性個案　疫情蔓延趨勢未停
今日 16:41
【第五波疫情】徐德義指第五波疫情至今共錄6萬陽性個案　疫情蔓延趨勢未停
疫情 劉家獻 強制檢測 傳染病 衞生防護中心 食物及衞生局

最高瀏覽

【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
14:31 2022/02/23
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛
17:36 2022/02/23
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛