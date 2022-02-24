【香港金曲頒獎典禮】原定4月3日舉行　香港電台+TVB宣布頒獎禮因疫情延期

TVB與香港電台首度聯手舉辦的流行音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定於4月3日舉行，不過因為香港爆發第五波疫情，TVB與香港電台在今日（2月24日）分別公布《香港金曲頒獎典禮2021/2022》延期舉行。

香港電台向媒體表示：

作為公共廣播機構，正全力配合政府防疫抗疫工作，以抗疫為首要目標，動員一切人力投入抗疫工作。港台透過港台電視 32 的免費電視頻道以及其他電台、網上平台，讓市民獲得最新及準確的防疫抗疫資訊。

因應當前嚴峻疫情情況，港台和電視廣播有限公司合作原定於2022年4月3日舉行之《香港金曲頒獎典禮 2021/2022 》將會延期，新的頒獎典禮 日期容後另行通知 。