【全國兩會】人大政協赴深隔離一周才上京　譚耀宗：防疫措施2年來最嚴

▲ 譚耀宗今赴深隔離一周後上京。（資料圖片）

港區全國人大代表及政協委員今齊赴深圳隔離一周，再包機上京出席下月初的全國兩會。同於今日赴深圳的全國人大常委譚耀宗形容，是次防疫措施為2年來最嚴謹，但認為是應該的，若影響到內地會過意不去。



譚耀宗出發前表示，他們在上車前已家居隔離7天，每天都進行檢測，到深圳後每日都會進行核酸檢測，並且不可外出，連買外賣都不可以。對於多位代表委員告假，譚耀宗指，大會有要求如果曾經確診或屬於緊密接觸者，就不要出席會議，有些代表委員因家人或身邊的人染疫而請假。

港區全國人大代表團團長馬逢國表示，至少10名人大代表因與染疫人士有密切接觸、或留港參與抗疫工作而請假。

今次是第十三届人大最後一次全體會議，譚耀宗指，議程會處理港區人大的選舉辦法，早前已醖釀多時，相信通過並沒有問題，又稱暫看不到其他與香港相關的議程。他續指，未聞大會會處理特首選舉押後的問題，因為行政長官已宣布押後至5月8日，希望能夠落實，屆時可以投票選出新一任特首。

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責任編輯：林曉君