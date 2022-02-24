  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全國兩會】人大政協赴深隔離一周才上京　譚耀宗：防疫措施2年來最嚴

政治 17:30 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

譚耀宗今赴深隔離一周後上京。（資料圖片）

港區全國人大代表及政協委員今齊赴深圳隔離一周，再包機上京出席下月初的全國兩會。同於今日赴深圳的全國人大常委譚耀宗形容，是次防疫措施為2年來最嚴謹，但認為是應該的，若影響到內地會過意不去。

譚耀宗出發前表示，他們在上車前已家居隔離7天，每天都進行檢測，到深圳後每日都會進行核酸檢測，並且不可外出，連買外賣都不可以。對於多位代表委員告假，譚耀宗指，大會有要求如果曾經確診或屬於緊密接觸者，就不要出席會議，有些代表委員因家人或身邊的人染疫而請假。

港區全國人大代表團團長馬逢國表示，至少10名人大代表因與染疫人士有密切接觸、或留港參與抗疫工作而請假。

今次是第十三届人大最後一次全體會議，譚耀宗指，議程會處理港區人大的選舉辦法，早前已醖釀多時，相信通過並沒有問題，又稱暫看不到其他與香港相關的議程。他續指，未聞大會會處理特首選舉押後的問題，因為行政長官已宣布押後至5月8日，希望能夠落實，屆時可以投票選出新一任特首。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【特首選舉】財爺會否參選特首？　陳茂波：現在精神集中在預算案及抗疫
16:55 2022/02/23
【特首選舉】財爺會否參選特首？　陳茂波：現在精神集中在預算案及抗疫
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
21:41 2022/02/23
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
【財政預算案2022】民研即時調查：初步評分51.8分　陳茂波任內第3高分
22:03 2022/02/23
【財政預算案2022】民研即時調查：初步評分51.8分　陳茂波任內第3高分
【財政預算案2022】陳茂波：消費券的使用期限設計較長　第二輪在暑假分期派發
今日 12:18
【財政預算案2022】陳茂波：消費券的使用期限設計較長　第二輪在暑假分期派發
【第五波疫情】行會通過引用《緊急法》訂立規例　為中央援港措施提供法律基礎
今日 11:09
【第五波疫情】行會通過引用《緊急法》訂立規例　為中央援港措施提供法律基礎

你可能感興趣

【特首選舉】財爺會否參選特首？　陳茂波：現在精神集中在預算案及抗疫
16:55 2022/02/23
【特首選舉】財爺會否參選特首？　陳茂波：現在精神集中在預算案及抗疫
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
21:41 2022/02/23
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
【財政預算案2022】民研即時調查：初步評分51.8分　陳茂波任內第3高分
22:03 2022/02/23
【財政預算案2022】民研即時調查：初步評分51.8分　陳茂波任內第3高分
譚耀宗 人大政協兩會 政治

最高瀏覽

【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
14:31 2022/02/23
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛
17:36 2022/02/23
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛