【KO痛症】在家工作久坐不動易患下交叉綜合症　專家教3招紓緩腰膝痛症下肢麻痺

▲ 在家工作久坐不動易患下交叉綜合症，專家教3招紓緩腰膝痛症下肢麻痺。

本港疫情嚴峻，不少公司推行特別上班安排，容許員工在家工作，不過長期久坐不動，又少做運動、少拉筋，可能會導致盤骨前傾，久而久之演變成下交叉綜合症，引起腰、膝痛症，嚴重更可能出現雙腳麻痺。註冊物理治療師張聲恆（Alex）曾接受TOPick訪問時分享3招對抗下交叉綜合症。

Alex解釋，盤骨有4組兩前兩後的大肌肉，包括腹肌、臀肌、豎脊肌及髂腰肌，以維持盤骨的中立位置。若幾組肌肉的不平衡，即腹肌、臀肌太弱，豎脊肌和髂腰肌太緊，會將盤骨拉向前，出現下交叉綜合症。

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嚴重可影響走路

患下交叉綜合症的人，身體有明顯特徵。當盤骨前傾後，身體其他部位也會作出調整。

小腹凸出，像有個小肚腩般

腰骨的椎弓位置也會比一般人更彎

膝蓋超伸，伸得更直並向後拗

胸椎後凸，像寒背般

起初會肌肉疲勞，或久站後感痠痛，漸漸至中期痛楚會加劇，肌肉變緊無法拉鬆，出現腰痛。前傾情況會增加腰骨節壓力，增加退化風險。

嚴重者有機會出現腰椎向前滑脫的現象，甚至會影響神經綫的出口位置，當神經孔收窄後，會出現一些下肢麻痺的情形。

3招對抗下交叉綜合症

以下幾項建議，為助初期病人紓緩病症，透過訓練維持肌肉平衡，從而矯正姿勢。

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做以上動作時若感疼痛，均屬不尋常的表現，應立即停止，並通知醫生或治療師。痛楚有機會因其他病症而引發，需跟進處理和治療。

調整生活習慣免患病

Alex特別給予幾個小貼士，讓我們預防此症。

1.提醒自己每隔一段時間，就要挺胸收腹，站或坐都是。

2.避免久坐。平均20至30分鐘就站起來動一動、轉換姿勢。如拉一拉筋、原地踏步等，可做半分鐘。

3.多做下半身的伸展、拉筋或運動，如行山、快步走等，讓下肢定期受刺激，避免流失肌肉張力和力量。

＊伸展動作毋須一次過做太多下，可一日內平均分布。另外，拉筋與肌肉強化運動兩者需並存，一星期可做2至3日中強度運動。

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責任編輯：羅嘉欣