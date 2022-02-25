【提前暑假】停學停網課在職家長愁爆　港媽DIY時間表整日噴火鬧仔獲共鳴

▲ 提早放暑假兼停網課，有在職港媽DIY時間表，預計整日噴火鬧仔。

第五波疫情嚴峻，中小學及幼稚園提前於3至4月放暑假，加上停網課及要留家防疫，不少家長尤其在職家長愁爆，要想對策安排好時間表。親子Blogger茶媽DIY時間表，笑指現實是在職媽媽未能WFH，整天時間都變成鬧仔，有關插圖大獲共鳴，港媽們都表示「好寫實、好理解」。

提早暑假在職家長崩潰

學生提前放暑假消息出來後，大批家長叫苦連天，要即時安排如何跟進學習進度，家長網民借用改編歌詞，不禁大唱「提早暑假，投奔初夏，成班老師家長眼都花⋯⋯」90後在職茶媽相信是愁爆的家長之一，茶媽育有兩孩「茶兄妹」，開設「育茶手記」Facebook專頁、IG及YouTube「CHA Channel」分享育兒日常，昨日（23日）在facebook發帖，附有1張時間表插圖，

今年暑假真是眨吓眼就到，尋晚在訂製屬於媽媽的暑假時間表呢。（如有雷同，絕非巧合。）

Hashtag加了「恐龍時間表」、「無holidaymood的holiday」等，道出在職媽媽的無奈。

▲ 媽媽化身恐龍的時間表。（圖片提供：育茶手記）

現實不如理想

在插圖中分了2個時間表，WFH + Zoom時間表和 WFH + 暑假時間表，本來是「Mommy's」改為「恐龍's」，表示疫下為了照顧家中的小朋友，媽媽立即恐龍上身，變得躁底火爆，會經常忍不住去鬧仔。

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在WFH + Zoom時間表中，時間由早上8時15分開始至晚上10時，本來原訂活動有「Zoom返學」、「食Lunch」、「叫人做功課」、「吃Tea」、「親子活動（YouTube）」、「吃晚飯」、「親子活動（Disney+）」和「哄睡覺」，更寫上「睇住Zoom」、「工作」和「沉住氣」的提醒字句。

可是現實不如理想，時間表上多了很多紅筆刪改，大大個交叉刪去了「Zoom返學」，而「叫人做功課」、「吃晚飯」和「哄睡覺」更被刪去改成「鬧人」，可見媽媽身心俱疲。

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媽媽網民有共鳴

小朋友在家上網課已叫家長頭痕，更淒慘的是連網課也沒得上。在茶媽DIY的「WFH + 暑假時間表」中，見原訂早上8時至晚上10時是工作，現時紅筆改為「噴火鬧人」，本來小朋友暑假都會外出活動上暑期班，提早暑假即是變在家困獸鬥，整日鬧仔發火無可避免了，只能待孩子睡覺，媽媽在凌晨時才能休息有自己MeTime。

很多媽媽網民留言表示很真實、感同身受，有指就算對於全職媽媽來說同樣崩潰，茶媽回應勉勵「家長們都辛苦了，媽媽們都要頂住呀」，另有網民表示「唉！日日爆火，日日喉嚨痛」，更多家長網民感受即睇：

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圖片及文章獲「育茶手記」、「IG@chachannel2.0」授權轉載

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責任編輯︰顏紫燕