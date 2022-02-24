【開倉優惠】Le Creuset廚具鰂魚涌開倉低至3折　買3件或以上額外獲95折

▲ 廚具品牌Le Creuset將於三月在全新OnTheList太古坊濠豐大廈開倉，產品低至3折。

Le Creuset迷有福了！法國高級廚具品牌Le Creuset將於三月在全新OnTheList太古坊濠豐大廈陳列室開倉，低至3折起就可以入手！購買多於3件或以上還可獲額外95折！如果無法親身前往，仍可以到On The List網店選購。

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全新OnTheList陳列室落址太古坊濠豐大廈，全層佔地逾11,000平方尺，全新陳列室可同時展示超過20,000件產品，陳列室內更備有數碼屏幕，連接線上線下的購物體驗，讓會員可隨時於OnTheList網站瀏覽更多不同款式產品及品牌活動。

Le Creuset開倉將於3月1日開始至3月5日結束，提供低至三折的優惠，當中有不少廚具值得入手，包括蒸﹑炆﹑燉或炸等餸菜的20厘米圓形琺瑯鑄鐵鍋 ，原價$2788，開倉價$1320；26厘米琺瑯鑄鐵湯鍋，原價$3388，開倉價$1800；而迷你陶瓷碗6件裝更由原價$998折至$480，所有產品同一時間於OnTheList網店同步發售。

注意事項:

1.實體店部分時段及網店只限Premium Member購買，而網店選購比實體店發售時間多一天，由2月28日開始。

2.小貼士：到On The List官網登記成為會員，收到E-mail後，入場之前顯示E-mail。而網購的朋友，可預先登記做會員，到準時就可以入網搶購！

實體店開放時間：

Premium Members：

2月28日（一），8am—8pm

Standard members：

3月1日（二），8am—8pm

3月2日（三），10am—8pm

3月3日（四），10am—8pm

3月4日（五），10am—8pm

3月5日（六），10am—5pm

網店

Premium Members：

2月28日（一），8am開始

Standard members：

3月1日（二）8am至3月6日（日），11:59pm

地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦4樓全層

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記者：蕭雅文