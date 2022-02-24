  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】73歲「大龍生」羅樂林初步確診　流鼻水食退燒止痛藥在家休息

娛樂 17:44 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB將軍澳電視城爆疫，多名職員及藝人確診，當中現年73歲、在處境劇《愛．回家之開心速遞》演大龍生的羅樂林，在今日（2月24日）初步確診新冠肺炎。

羅樂林接受傳媒訪問時稱，在早上開工前做快速檢測呈陽性，所以即時回家休息，他表示仍然很精神但有點流鼻水，已服退燒止痛藥。

因為TVB多名職員及藝人確診，電視城已將所有劇集包括《愛．回家之開心速遞》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》、《破毒強人》等停工，在廠房進行進行徹底消毒、深層清潔。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

每日自我檢測

在劇中飾演「大小姐」的林淑敏回覆TOPick表示，自己每日都有做快速檢測：「劇組都有準備快速測試給我們使用，要求檢查了沒有問題才入廠開工。」對於「爸爸」大龍生初步呈陽性，她指知道對方仍頗精神，由此感放心，暫時不會打擾羅樂林休息，同時稱：「自己不擔心劇組，因為每個人都相當自律。」

「三太」樊亦敏表示：「自（去年）11月以來沒有返TVB拍劇，所以沒有接觸過《愛‧回家》的演員。」她指現時主要在內地拍劇，每日開工也會做檢測：「知道『大龍生』確診後，打算於群組裡問候。」

「 細龍生」鄭世豪回覆指：「睇到報道了説爸爸沒大事，這就放心了。」

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
今日 13:42
【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
【開心速遞】周嘉洛初步確診開工現病徵　同劇演員齊檢測恐爆感染群組
今日 11:04
【開心速遞】周嘉洛初步確診開工現病徵　同劇演員齊檢測恐爆感染群組
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
今日 10:41
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心

你可能感興趣

【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
今日 13:42
【第五波疫情】TVB數位職員及藝人初步確診　即時停止戲劇組拍攝工作
【開心速遞】周嘉洛初步確診開工現病徵　同劇演員齊檢測恐爆感染群組
今日 11:04
【開心速遞】周嘉洛初步確診開工現病徵　同劇演員齊檢測恐爆感染群組
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
今日 10:41
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
娛樂人物職業 娛樂行業 羅樂林 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
14:31 2022/02/23
【家族榮耀】與甄芯閨蜜情決裂　洛儀鞋跟斷跌下台導致流產元凶是...
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛
17:36 2022/02/23
【疫下遺憾】媽媽病重彌留　兒子接隔離通知求見最後一面護士感心痛