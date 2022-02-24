【第五波疫情】73歲「大龍生」羅樂林初步確診　流鼻水食退燒止痛藥在家休息

TVB將軍澳電視城爆疫，多名職員及藝人確診，當中現年73歲、在處境劇《愛．回家之開心速遞》演大龍生的羅樂林，在今日（2月24日）初步確診新冠肺炎。

羅樂林接受傳媒訪問時稱，在早上開工前做快速檢測呈陽性，所以即時回家休息，他表示仍然很精神但有點流鼻水，已服退燒止痛藥。

因為TVB多名職員及藝人確診，電視城已將所有劇集包括《愛．回家之開心速遞》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》、《破毒強人》等停工，在廠房進行進行徹底消毒、深層清潔。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

每日自我檢測

在劇中飾演「大小姐」的林淑敏回覆TOPick表示，自己每日都有做快速檢測：「劇組都有準備快速測試給我們使用，要求檢查了沒有問題才入廠開工。」對於「爸爸」大龍生初步呈陽性，她指知道對方仍頗精神，由此感放心，暫時不會打擾羅樂林休息，同時稱：「自己不擔心劇組，因為每個人都相當自律。」

「三太」樊亦敏表示：「自（去年）11月以來沒有返TVB拍劇，所以沒有接觸過《愛‧回家》的演員。」她指現時主要在內地拍劇，每日開工也會做檢測：「知道『大龍生』確診後，打算於群組裡問候。」

「 細龍生」鄭世豪回覆指：「睇到報道了説爸爸沒大事，這就放心了。」

最新影片推介：陶大宇專訪