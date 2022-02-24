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【第五波疫情】港府今起允內地人士免註冊來港抗疫　徐德義：緊急情況須移除法律障礙

社會 17:50 2022/02/24

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港府今起允內地人士免註冊來港抗疫，徐德義：緊急情況須移除法律障礙

​政府今日（24日）公布，已將根據《緊急情況規例條例》（第241章）訂立的《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》刊憲，有關規例今日生效，為政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等，提供法律基礎，賦權政務司司長可以書面方式批予豁免，容許人士或項目無須符合成文法則的若干規定（包括牌照、權限、批准、豁免、許可證、註冊、標準或規格的規定）。食物及衞生局副局長徐德義表示，由於現時已去到緊急情況，故要移除法例障礙，「去扭鬆法律限制」，而由於法律今日才實施，故細節未有詳情。 

徐德義強調條例實施的背景重要，第5波疫情十分嚴峻，因近日確診個案數字激增，帶來好多服務的樽頸，如設施不足、醫護不足，顯示處理疫情已無法靠自身負荷，在此大前提下，需要不同方法行政或法律上樽頸，不論輸入醫療器材、防疫物資都涉及法律樽頸，指明新冠疾病下，容許一些人或項目不需付上成文規定使支援能盡快到港，包括牌照、權限、批准、豁免、許可證、註冊等，「去扭鬆法律的限制」，而由於法律今日才實施，故細節未有詳情可公布： 

去到咁緊急的情況，為了盡快令支援力量更到位，應該移除一些法例障礙。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛　8大腸胃徵狀須盡快求醫

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記者：鄧凱文

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