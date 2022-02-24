【張敬軒+黃子華】官方退票退款安排　補場後續於4月下旬再作公布

▲ 《張敬軒演唱會》現作出退票安排。

張敬軒今年1月的演唱會餘下場數，以及黃子華《最後禮物》舞台劇，因第五波疫情而宣布延期。今日主辦方公布最新的延期/補場及退票退款安排。

政府早前於2月22日宣佈現行社交距離措施將持續，大部份表列處所，包括康樂文娛設施如紅館將繼續關閉。主辦方現時會密切留意政府進一步公佈的防疫防控措施及指引， 並將會盡最大力度配合一切防疫防控措施。

主辦方英皇娛樂今日公布如下：

現有關原於 2022年1月6日至1月10日及1月13日至15日（共8場）於香港體育館舉行之“The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會之延期/補場安排將延至2022年4月下旬再公佈。在此期間，主辦方亦為現持票觀眾提供以下兩個方案，以供選擇。 另外，有關原於2022年1月7日至2022年2月25日(共40場)於香港演藝學院舉行之《最後禮物》舞台劇之延期/補場安排將延至2022年4月下旬再公佈。在此期間，主辦方亦為現持票觀眾提供以下兩個方案，就原訂場次，已購票的觀眾現可選擇。

(A) 於2022年2月24日起至2022年3月31日或之前申請退票退款； 或

(B) 保留演唱會/舞台劇之完整門票（連同票根）留待主辦方後續就延期/補場之詳情另行公佈安排相關後續安排詳情，相關後續安排詳情將於2022年4月下旬公佈，已購票觀眾請密切留意英皇娛樂官方網站、Facebook及Instagram平台。

▲ 《最後禮物》

退票退款（由2022年2月24日起至2022年3月31日）詳情如下:

各持票人可由2022年2月24日起至2022年3月31日止申請退票退款，持票人必須將完整演唱會/舞台劇門票（連同票根）及填妥無誤之退票退款表格於上述期限內（以郵戳日期為準，逾期不受理）寄回主辦方地址：​​英皇娛樂(香港)有限公司【香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓(演唱會部）】*信封面請註明<演唱會退票退款><舞台劇退票退款>

(1)​如經城市售票網購票但仍未領取門票的觀眾，可不遲於2022年3月31日於「購票通自助取票機」以購票時使用的信用卡或取票編碼（註:截至本函發出當天，僅限通利琴行可透過自助取票機領取門票，取票前請留意相關場地開放詳情https://www.cityline.com/Tdm.do?lang=zh_HK）領取已訂購的門票（此期限僅限申請退票退款人士, 選擇觀看補場演唱會的觀眾請留意主辦方日後公佈的安排詳情）。如觀眾選擇退票退款但在2022年3月31日前無法領取門票，則可以於退票退款限期前把退款表格連同購票確認電郵影印本郵寄給主辦方辦理退款。

(2)​由於疫情關係，為儘量減少社交接觸，主辦方只接受掛號或快遞形式郵寄(不接受親身及郵件到付形式遞交)的退票退款申請表格連同取消場次之演唱會完整門票正本(連同票根)。 如門票上的資料曾被塗改、刪除或門票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關退票退款恕不受理。主辦方將補貼每項退票退款申請郵資(不論任何地區和退票數量)一律一次性港幣叁拾伍元正(HK$35)(每人僅限作一次申請)。主辦方對是否作出退票有最終之決定權利。

(3)​由於不能預計退票退款數量，主辦方將盡快處理退款，不遲於2022年4月30日完成退款手續。有關退款詳情請參閱於eeg.zone上載之《演唱會/舞台劇退款 – 郵寄辦理表格》，申請退票者將受有關條款限制及約束。

(4) ​除另有說明外，主辦方對觀眾因購買演唱會/舞台劇門票所涉及之一切手續費、行政費及郵寄費等均不作任何補償。

(5)​主辦方不會提供任何演唱會/舞台劇門票報失補償安排， 如購票人未能提供完整演唱會/舞台劇門票(連同票根)或按上述第(1)款於退票退款限期前把退款表格連同購票確認電郵影印本郵寄給主辦方辦理，將不獲得任何退款之權利。

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