【非禮女生】涉邀15歲女生到住所交出初夜　已婚男教師非禮等7罪成還押4月中判刑

▲ 涉邀15歲女生到住所交出初夜，已婚男教師非禮等7罪成還押4月中判刑。（資料圖片）

35歲已婚男教師涉於2020年6月起，藉看電視邀請15歲女學生到其住所，其間多次親吻及撫摸女生，並要求女生「交出初夜」，女生最終在半推半就下就範，事後社工揭發事件。涉案教師否認6項非禮罪及1項與16歲以下女童非法性交罪，今（24日）於區域法院被裁定全數罪成。法官裁判時指，被告善於言詞、冷靜，卻在庭上前言不對後語，顯示他在說謊。法官將案件押後至4月14日判刑，期間為被告及事主索取一系列報告。

被告L.H.M.（35歲，中學教師），被控6項猥褻侵犯罪，以及1項與16歲以下女童非法性交罪，被告否認所有控罪。

法官裁決時指，X是誠實可靠的證人。X在庭上公平地指出在7次控罪中，X均同意被告撫摸她。法庭接納X對被告有好感，或可能在羞恥心下，未有在與社工見面時透露曾與被告發生性行為。被告與X的關係令X不知所措，最後在避無可避下，向警方和社工交代事件。

法官續指，被告是X的班主任，亦是X的男朋友。X在抗拒又喜歡的情況下，應邀到被告家中並同意讓被告撫摸。X的處理合乎情理，未有不可能的地方。法官又指，在1名15歲女生的世界，在班主任家中，被問到是否可以為他手淫，及被撫摸，是難以忘懷的事。

法官再指，被告指稱X曾於生日時曾表示已16歲，惟X在盤問時稱對有關說法沒有印象。被告是具有9年教學經驗的教務人員，即使根據被告所言，部分控罪未有發生，在首控罪發生後，被告亦有足夠時間冷靜，可在線上系統查閱X的年紀。被告不可能單憑一句「我16歲啦」，就作出如此行為。

法官續指，被告善於言詞及冷靜，惟他在庭上作供時多次改口，先稱靠常識得知班上學生平均年齡，再稱是朋友告訴他平均年齡的資訊。法官認為被告前言不對後語，顯示正在說謊，裁定被告不能依賴自己相信X在案發時已16歲作抗辯理由。

法官又指，被告亦依賴妻子的計步器，證明妻子於控罪其中4項控罪發生時身處住所。在計步器沒有覆蓋的日子中，則以被告和其妻的通訊紀錄作證明。惟紀錄中顯示X確實有機會在部分案發日期到訪被告家中，加上X供稱曾與被告性交，遂裁定被告全數控罪罪成，將案件押後至4月14日判刑，期間為X索取創傷報告，及為被告索取心理及背景報告。

案情指，被告在2020年6月至9月期間，曾6度邀請X到其住所看電視及玩遊戲機，起初被告僅在離開時擁抱X，及後被告將行為升級，並開始撫摸X的雙腿、腰部及臀部，並親吻X。

被告於10月12日放學後與X出席學生會會議時，在桌底觸摸X。會議完畢後，被告邀請X到其住所，被告親吻及觸摸X，又說想要X的初夜，遂將X推倒在床上，重覆說十分想要X的初夜，最終與X發生性交，期間沒有使用安全套。事件最終被社工揭發。

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記者：梁錦麟