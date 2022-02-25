【育兒心得】郭晶晶霍啟剛貼地育兒不溺愛　一張汽車安全座椅洩露豪門秘密

跳水皇后郭晶晶與富二代霍啟剛結婚10年，育有1子2女，兩人被譽為「最樸實的豪門夫妻」，夫婦二人亦奉行貼地教仔政策，包括乘搭公共交通工具、體驗農耕生活等。不過，日前郭晶晶就晒出新買的兒童汽車座椅，還是洩漏了霍家的驚人財力。

最新影片推介:

貼地坐公共交通工具

霍啟剛不時上載家庭樂一起看電視的照片，但這位家族身家估計最少300億港元的富家公子霍啟剛，家中布置相當平實，與一般小康之家無疑！霍啟剛3層樓的獨立豪宅位於清水灣，價值1.6億，有私人花園和泳池，但客廳採米白色布置，並無華麗擺設，一旁櫃子上也充滿了孩子的玩具，和一般幸福家庭無異。

郭晶晶與霍啟剛奉行貼地教仔政策，就算有私人司機，仍會跟小朋友坐巴士等公共交通工具，而霍啟剛都有將照片放上網，郭晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有姐姐，但都會親力親為照顧孩子，她期望自己能讓小孩自小養成良好習慣，慢慢培養他們的成就感，養成自信能夠幫助他們在未來克服種種困難。另外，兩夫妻就算工作再忙，都會花時間陪小朋友，而周末一般都是家庭日，一家五口都會家裡或者郊外享天倫之樂。

捨得讓孩子吃苦

早前霍啟剛在網上上載一家落田的照片，郭晶晶與霍啟剛的教育理念是要捨得讓孩子吃苦，他們帶兒子插秧，體驗農耕生活，令他們懂得糧食的來之不易，還有會讓孩子幫手洗車，幫忙做家務。另外，郭晶晶會跟小朋友訂下規距，而且必須要遵守，例如回到家要先做好功課再玩耍。



聽上去兩夫妻教育孩子頗為嚴格，不過對於小朋友的用品，兩人都很捨得花費，日前郭晶晶就晒出新買的兒童汽車座椅，網友指價值近5,000港元，還是洩露了霍家的驚人財力。



霍啟剛早前在Youtube頻道晒出影片，透露家中有一罐摺好的星星，竟是郭晶晶送給他愛的禮物，兩人私底下都非常樸實，示愛不用珠寶首飾，而早前2月14日情人節，郭晶晶也像戀愛中的小女孩晒出收到老公的花，開心寫下：「柴米油鹽的點滴，總是抵不過收花的驚喜~再忙也從不落下的儀式感...感恩」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇

