【第五波疫情】公務員事務局局長聶德權妻子初步陽性　聶德權檢測呈陰性將在家工作14天

▲ 公務員事務局局長聶德權妻子確診，聶德權快速測試及深喉唾液化驗同為陰性。（資料圖片）

公務員事務局發言人今日（24日）表示，公務員事務局局長聶德權的妻子確診。聶德權今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。其他家人的新冠病毒抗原快速測試結果為陰性。

聶太今日早上進行新冠病毒抗原快速測試，初步結果為陽性。她的深喉唾液樣本化驗結果確認為陽性。她正按衞生署衞生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。

衞生署衞生防護中心經評估後將聶德權及其餘家人列為密切接觸者。聶德權及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。檢疫期間，聶德權會在家工作。

公務員事務局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。

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責任編輯：李榮忠